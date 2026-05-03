Fue una tarde de visitantes: se completó la ida de la Fase II del Torneo Ascenso “A” de la Liga Nuevejuliense

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En la tarde de este domingo se completó la primera fecha de la Fase II del Torneo Ascenso “A” 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense, con una jornada marcada por los triunfos de los equipos visitantes, que dieron un paso importante de cara a la clasificación a la próxima instancia de los playoffs.

La acción había comenzado el sábado con el partido adelantado, en el que Libertad se impuso por 1 a 0 ante French, resultado que le permitió tomar ventaja en su serie y llegar mejor posicionado al encuentro revancha.

Este domingo, desde las 15:30 horas, se disputaron los tres encuentros restantes de esta etapa decisiva y en todos hubo emociones fuertes.

Uno de los partidos más esperados de la jornada se jugó en el estadio Ramón N. Poratti, donde Atlético 9 de Julio recibió a Atlético San Martín en una nueva edición de un clásico con mucha historia. Allí, el conjunto visitante fue contundente y se quedó con una valiosa victoria por 2 a 0, gracias a una destacada actuación de Mateo Lisazo, autor de los dos goles del encuentro.

En simultáneo, en Patricios, Atlético Patricios cayó como local frente a Atlético Naón, equipo que había ganado la Primera Fase del campeonato y volvió a demostrar por qué es uno de los grandes candidatos. El único tanto del partido llegó a través de Emiliano Perujo, quien convirtió de penal para sellar el triunfo por 1 a 0. El encargado de impartir justicia fue Walter Medrano.

Por su parte, en el estadio Juan Ángel Maldonado, Deportivo San Agustín no pudo hacer valer su localía y perdió por la mínima diferencia frente a Once Tigres, que se llevó un importante triunfo gracias al gol de Daniel Montenegro. Fue arbitro, Martín Moreno.

De esta manera, la ida de la Fase II dejó mejor posicionados a Libertad, Once Tigres, San Martín y Atlético Naón, que buscarán cerrar sus respectivas series el próximo fin de semana en los encuentros revancha.

Los equipos ganadores avanzarán a la siguiente ronda de los playoffs y continuarán en la lucha por el título del Torneo Ascenso “A” de la Liga Nuevejuliense.