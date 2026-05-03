domingo, mayo 3, 2026
17.8 C
Nueve de Julio
domingo, mayo 3, 2026
17.8 C
Nueve de Julio
Torneo A

Fue una tarde de visitantes: se completó la ida de la Fase II del Torneo Ascenso “A” de la Liga Nuevejuliense

Libertad había pegado primero el sábado ante French y este domingo se sumaron Once Tigres, Atlético Naón y San Martín, que sacaron ventaja en condición de visitante y quedaron mejor perfilados para las revanchas del próximo fin de semana, donde se definirán los cuatro clasificados a la siguiente instancia de los playoffs

0
- Advertisement -

- Advertisement -
- Advertisement -

En la tarde de este domingo se completó la primera fecha de la Fase II del Torneo Ascenso “A” 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense, con una jornada marcada por los triunfos de los equipos visitantes, que dieron un paso importante de cara a la clasificación a la próxima instancia de los playoffs.

La acción había comenzado el sábado con el partido adelantado, en el que Libertad se impuso por 1 a 0 ante French, resultado que le permitió tomar ventaja en su serie y llegar mejor posicionado al encuentro revancha.

Este domingo, desde las 15:30 horas, se disputaron los tres encuentros restantes de esta etapa decisiva y en todos hubo emociones fuertes.

Uno de los partidos más esperados de la jornada se jugó en el estadio Ramón N. Poratti, donde Atlético 9 de Julio recibió a Atlético San Martín en una nueva edición de un clásico con mucha historia. Allí, el conjunto visitante fue contundente y se quedó con una valiosa victoria por 2 a 0, gracias a una destacada actuación de Mateo Lisazo, autor de los dos goles del encuentro.

En simultáneo, en Patricios, Atlético Patricios cayó como local frente a Atlético Naón, equipo que había ganado la Primera Fase del campeonato y volvió a demostrar por qué es uno de los grandes candidatos. El único tanto del partido llegó a través de Emiliano Perujo, quien convirtió de penal para sellar el triunfo por 1 a 0. El encargado de impartir justicia fue Walter Medrano.

Por su parte, en el estadio Juan Ángel Maldonado, Deportivo San Agustín no pudo hacer valer su localía y perdió por la mínima diferencia frente a Once Tigres, que se llevó un importante triunfo gracias al gol de Daniel Montenegro. Fue arbitro, Martín Moreno.

De esta manera, la ida de la Fase II dejó mejor posicionados a Libertad, Once Tigres, San Martín y Atlético Naón, que buscarán cerrar sus respectivas series el próximo fin de semana en los encuentros revancha.

Los equipos ganadores avanzarán a la siguiente ronda de los playoffs y continuarán en la lucha por el título del Torneo Ascenso “A” de la Liga Nuevejuliense.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6210

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR