Gran convocatoria en la segunda fecha del Clasificatorio del Club Atlético 9 de Julio

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El Club Atlético 9 de Julio vivió este sábado una intensa jornada deportiva con la disputa de la segunda fecha del Torneo Clasificatorio de Golf, certamen que año tras año reúne a los mejores exponentes de la disciplina y que tiene un doble objetivo: definir el ranking de la temporada y conformar el equipo que representará a la institución en las competencias zonales organizadas por FENOBA.

Con una destacada participación de 55 jugadores, el torneo volvió a mostrar un muy buen nivel competitivo en cada una de sus categorías, en una jornada que se desarrolló con normalidad y acompañada por un buen marco de golfistas y aficionados.

En la categoría mixta de 25 al máximo, el mejor registro fue para Juan José Gutiérrez, quien se quedó con el primer lugar tras completar el recorrido con 72 golpes. El segundo puesto quedó en manos de Nora Andrada, con 76.

En la categoría de 17 a 24, Claudia Torrelles se adjudicó el primer puesto con una tarjeta de 71 golpes, mientras que Ezequiel Flores finalizó en la segunda posición con 72.

Por su parte, en la categoría de 10 a 16, Miguel Sancholuz fue el destacado de la jornada al registrar una de las mejores vueltas del día con 68 golpes, seguido por Claudio Quintana, que culminó con 71.

En la categoría mixta hasta 9, el triunfo quedó para Renso Vázquez con 72 golpes, mientras que Luis Tello fue segundo con 73.

Además de las clasificaciones generales, también se entregaron distinciones especiales. Jaime Crespo se quedó con el premio al mejor approach en el hoyo 12, Félix Gougy fue distinguido por su approach en el hoyo 16 y además obtuvo el premio Scratch tras completar la jornada con 76 golpes. En tanto, Nancy Amado recibió el reconocimiento al mejor drive.

Finalizada la competencia, el presidente de la Subcomisión de Golf, Javier Taranto, agradeció el acompañamiento de todos los participantes y destacó el respaldo de UNUS Agronegocios, empresa que acompañó el desarrollo de esta fecha.

La jornada cerró con la tradicional entrega de premios y un lunch de camaradería, en un clima de celebración que reflejó el crecimiento sostenido de la actividad dentro de la institución.