Golf

Jugadores menores del Club Atlético brillaron en la primera fecha del Torneo de Golf de FENOBA

Se disputó en Junín la jornada inaugural del ranking juvenil 2026, con más de 80 jóvenes golfistas de la región y una destacada participación de la Escuelita de Menores del Club Atlético 9 de Julio

El pasado fin de semana se llevó a cabo la primera fecha del ranking juvenil organizado por la Federación de Golf del Noroeste de Buenos Aires (FENOBA) en el Junín Golf Club, marcando el inicio oficial de la temporada 2026. La competencia reunió a más de 80 jóvenes golfistas de distintos clubes de la región, quienes se enfrentaron bajo la modalidad de fecha doble a 36 hoyos, desarrollando dos intensas jornadas de juego en un clima deportivo y familiar.

El presidente de la Federación, Pedro Bocaccio, destacó la convocatoria del torneo y compartió detalles sobre el calendario anual, subrayando la importancia de estas competencias para el crecimiento de los jóvenes golfistas.

El Club Atlético 9 de Julio estuvo presente con su Escuelita de Menores, representada por seis jugadores que mostraron compromiso, alegría y muchas ganas de seguir aprendiendo y creciendo en el deporte. Bajo la guía del profesor Claudio Roldán, los chicos participaron con entusiasmo y espíritu deportivo en cada momento del torneo.

Entre los resultados más destacados se encuentran: Isabel Cantero, quien logró el 1° puesto Neto en la categoría Albatros Damas; Isabel Romero, 2° puesto Gross en la misma categoría; y Mateo Sendoya, 2° puesto Neto en Menores de 15 años. También participaron con gran actitud Joaquina Romero (Águila Damas), Francisco Badaracco (Albatros Caballeros) y Manuel López (Menores de 18 Caballeros).

Más allá de los resultados, el Club celebra la dedicación, el compañerismo y la pasión con la que sus jóvenes viven el golf, destacando que cada torneo es una experiencia de aprendizaje y un paso más en el camino de este hermoso deporte.

