Semana de la Vacunación en el CAPS de Barrio Luján

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En el marco de la Semana de la Vacunación de las Américas, que se desarrolla del 25 de abril al 2 de mayo, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio acompañó una actividad educativa en el CAPS de Barrio Luján, junto a alumnos del Centro Educativo Complementario (CEC) Nº 801 “Pibelandia”.

Durante la jornada, los estudiantes recorrieron las instalaciones del centro de salud y participaron de una charla informativa sobre la importancia de las vacunas como herramienta fundamental para la prevención de enfermedades y la protección de la comunidad.

Además, los educandos compartieron una actividad creativa y de concientización, colocando afiches elaborados por ellos mismos, relacionados con la vacunación y el cuidado de la salud. La propuesta permitió reforzar conocimientos y promover hábitos saludables desde edades tempranas, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad educativa y el sistema de salud local.

Desde la Secretaría de Salud destacaron la importancia de estas iniciativas, que no solo difunden información esencial sobre la prevención, sino que también generan espacios de participación activa para niños y niñas, incentivando el compromiso con el bienestar colectivo.