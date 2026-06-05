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Salud Pública

Más de 100 personas con discapacidad reciben atención especializada en el CAPS de Barrio Luján

La Municipalidad de Nueve de Julio sostiene un servicio gratuito de evaluación, seguimiento y rehabilitación a cargo de la doctora Andrea Giles, destinado a pacientes de todas las edades y con distintos tipos de discapacidad

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En el marco de las políticas de fortalecimiento de la salud pública, la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Salud, continúa consolidando la atención integral destinada a personas con discapacidad mediante el servicio especializado que se brinda en el CAPS de Barrio Luján.

La doctora Andrea Giles, médica especialista en Medicina Física y Rehabilitación, desarrolla una importante labor asistencial y de seguimiento, atendiendo de manera regular a más de 100 pacientes de distintas edades, entre niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

El servicio, que se ofrece de forma gratuita dentro de las prestaciones de salud pública municipal, está destinado a personas con todo tipo de discapacidad, no solamente motriz. El abordaje contempla una mirada integral de cada situación, acompañando tanto a los pacientes como a sus familias en los procesos de evaluación, diagnóstico, seguimiento y rehabilitación.

Desde la Secretaría de Salud destacaron la importancia de contar con este tipo de atención especializada en el ámbito local, ya que permite acercar servicios fundamentales a la comunidad y evitar traslados a otros centros asistenciales para recibir consultas específicas.

Asimismo, remarcaron que el trabajo interdisciplinario y el seguimiento continuo favorecen una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión y garantizando el acceso equitativo a la atención sanitaria.

De esta manera, el municipio continúa fortaleciendo una red de salud cercana y accesible, que brinda respuestas concretas a las necesidades de la comunidad y reafirma su compromiso con la atención integral y la inclusión de las personas con discapacidad.

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