Mundial 2026: cómo impacta el estrés de los partidos en la salud del corazón

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El Mundial despierta emociones difíciles de igualar. La expectativa, la tensión y la adrenalina que acompañan cada partido pueden convertir a los encuentros más trascendentes en una verdadera prueba para el organismo, especialmente en quienes padecen hipertensión, enfermedades cardiovasculares o presentan factores de riesgo.

Diversos estudios realizados durante Copas del Mundo anteriores identificaron un incremento de infartos de miocardio y otros eventos cardiovasculares durante partidos de alta tensión, particularmente aquellos definidos en instancias decisivas o por penales.

La explicación tiene una base fisiológica. Frente a situaciones de estrés intenso, el organismo libera hormonas como la adrenalina y el cortisol, que aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En personas predispuestas, esa respuesta puede favorecer la aparición de arritmias, crisis hipertensivas e incluso infartos.

Los especialistas advierten que el riesgo no depende únicamente de la emoción del momento. El estrés crónico, asociado al sedentarismo, el tabaquismo, la mala alimentación y otros hábitos poco saludables, genera un terreno más favorable para que un episodio de estrés agudo desencadene complicaciones cardiovasculares.

Por ese motivo, recomiendan atravesar los partidos con la mayor tranquilidad posible, evitando sumar otros factores de riesgo. Respirar profundamente durante los momentos de mayor tensión, respetar los tratamientos indicados, realizar controles médicos periódicos y mantener hábitos saludables son algunas de las medidas que ayudan a reducir el impacto sobre el sistema cardiovascular.

También es importante prestar atención a los síntomas de alarma. Dolor u opresión en el pecho, falta de aire, elevación persistente de la presión arterial, palpitaciones intensas o cualquier molestia diferente a las habituales requieren una consulta médica inmediata, ya que podrían ser señales de un evento cardiovascular.

En esta época del año se suma otro factor: las bajas temperaturas. El frío favorece la vasoconstricción y puede provocar un aumento de la presión arterial, por lo que se recomienda mantenerse bien abrigado, evitar exposiciones prolongadas al frío intenso y no suspender la medicación en quienes reciben tratamiento para la hipertensión.

La recomendación general es disfrutar del Mundial con entusiasmo, pero sin perder de vista el cuidado de la salud. Controlar las emociones, mantener los tratamientos y reconocer los síntomas de alerta son claves para vivir la pasión del fútbol sin poner en riesgo el corazón.