FOPEA presentó los lineamientos para un nuevo Estatuto del Periodista Profesional y propone actualizar el marco legal de la actividad

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El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó los lineamientos para la elaboración de un nuevo Estatuto del Periodista Profesional, una propuesta que busca actualizar la legislación vigente frente a las transformaciones que experimentó el ejercicio del periodismo en las últimas décadas.

La presentación estuvo encabezada por integrantes de la conducción de la entidad: Fernando Stanich, Paula Moreno, Fabio Ladetto y Florencia Pérez Gaudio, y contó con la participación especial del periodista de investigación Hugo Alconada Mon.

Durante el encuentro, el presidente de FOPEA, Fernando Stanich, señaló que la normativa actual ya no responde a la realidad del sector. “El ecosistema periodístico cambió por completo. Hoy conviven medios tradicionales con proyectos cooperativos y autogestionados, entre otros formatos. Sin una ley que iguale las condiciones de trabajo en toda la Argentina, esa diversidad termina profundizando la precarización y los riesgos para la independencia de los periodistas”, afirmó.

Además, sostuvo que uno de los objetivos centrales de la iniciativa es evitar desigualdades entre trabajadores de prensa según el medio, la plataforma o la provincia donde desarrollan su actividad.

Stanich explicó que el documento fue elaborado mediante un proceso de debate federal que incluyó consultas a socios de FOPEA, periodistas de distintas regiones del país, académicos universitarios y especialistas en derecho. También se realizaron encuentros virtuales y una mesa de discusión durante el Congreso de FOPEA realizado en Córdoba, además de intercambios con representantes gremiales.

La propuesta busca convertirse en un insumo para el debate legislativo y se apoya en principios modernos, éticos y federales. Entre los principales ejes se destacan el reconocimiento del periodismo como un servicio esencial para la democracia, la garantía del acceso a la información pública y el libre tránsito de los periodistas durante las coberturas.

Asimismo, plantea reforzar la independencia profesional mediante la protección del secreto de las fuentes, el rechazo a la colegiación obligatoria, la incorporación de una cláusula de conciencia frente a presiones ideológicas y resguardos ante prácticas de vigilancia digital.

El documento también incorpora aspectos vinculados a las nuevas tecnologías, como la regulación del uso de la inteligencia artificial en relación con la propiedad intelectual y el derecho a la firma, además de incluir derechos laborales como la desconexión digital y mayores medidas de seguridad para quienes realizan coberturas de riesgo.

Durante la presentación se proyectó un video con testimonios de periodistas de distintas provincias que respaldaron la necesidad de actualizar el Estatuto del Periodista Profesional.

FOPEA indicó que el objetivo es que estos lineamientos sirvan de base para el trabajo parlamentario y que un nuevo Estatuto del Periodista Profesional pueda entrar en vigencia en la Argentina a partir del 1 de enero de 2027. La entidad sostuvo que debatir el rol del periodista profesional en el contexto actual constituye “un desafío clave para fortalecer la calidad democrática y la libertad de expresión”.