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La Municipalidad recuerda los vencimientos de las tasas municipales de julio

Los pagos de las tasas de Servicios Urbanos y Servicios Sanitarios vencerán el próximo miércoles 15 de julio. Desde el municipio instan a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma para contribuir al sostenimiento de los servicios públicos

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La Municipalidad de Nueve de Julio recordó el cronograma de vencimientos de las tasas municipales correspondientes al mes de julio e informó que el próximo miércoles 15 vencerán las tasas de Servicios Urbanos y Servicios Sanitarios.

Desde la Secretaría de Administración y Hacienda se invitó a los contribuyentes a realizar el pago dentro de los plazos establecidos, a fin de mantenerse al día con sus obligaciones tributarias y evitar inconvenientes.

Asimismo, se destacó que el cumplimiento en tiempo y forma de las tasas municipales resulta fundamental para garantizar el sostenimiento de los servicios públicos que el municipio brinda diariamente y continuar impulsando obras y acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.

Por consultas o para recibir asesoramiento sobre los medios de pago y otros aspectos vinculados a las tasas municipales, los vecinos pueden comunicarse vía WhatsApp al 2317-621234.

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