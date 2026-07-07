Más de la mitad de los argentinos cree que la sociedad no cuida a jóvenes, mayores ni personas con discapacidad

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Es 10 puntos más que el promedio global de 44%. El relevamiento en 45 países con 45.000 personas muestra que en Argentina la percepción negativa es especialmente fuerte con los adultos mayores: el 74% cree que no se los cuida lo suficiente. También es alta para personas con discapacidad con 65% y para jóvenes con 60%.

La preocupación crece entre mayores de 50 años, mujeres y residentes del Gran Buenos Aires. Además, el 79% opina que la discriminación por edad es un problema serio en el país, por encima del 66% mundial. Constanza Cilley, de Voices!, advirtió que en un contexto de envejecimiento poblacional el dato exige repensar las políticas de cuidado. Para la especialista Mercedes Jones, es momento de construir un sistema más corresponsable e intergeneracional. El estudio se realizó entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. En Argentina se hicieron 1007 encuestas online en enero.