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Lincoln dictará una Diplomatura en Calidad de Semillas junto a la UNNOBA

Las inscripciones están abiertas hasta el 13 de julio en [email protected]

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La Municipalidad de Lincoln y la UNNOBA firmaron un convenio para brindar en la ciudad la Diplomatura Universitaria en Calidad de Semillas. El acuerdo fue suscripto por el intendente Salvador Serenal y el rector Guillermo Tamarit. La cursada dura 6 meses y suma 100 horas en modalidad híbrida: la parte teórica es virtual y las prácticas presenciales. Está dirigida a personas con secundario completo. “Este convenio acerca formación universitaria que fortalece la inserción laboral de nuestros jóvenes”, destacó Serenal durante la firma, de la que también participaron la vicerrectora Florencia Castro y parte del equipo de Planificación de la UNNOBA. Al finalizar, los estudiantes estarán capacitados para trabajar en laboratorios de calidad de semillas. Las inscripciones están abiertas hasta el 13 de julio en [email protected]

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