Esteban Naidín: “Por la irresponsabilidad de unos pocos terminan perjudicándose muchos” al impulsar controles con balanzas móviles para cuidar los caminos rurales

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El presidente del Concejo Deliberante de Nueve de Julio, Esteban “Teté” Naudín, integrante del Frente Renovador, participó del programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, donde abordó distintas problemáticas vinculadas a la infraestructura vial, la seguridad en las rutas, el funcionamiento de las instituciones y el clima político local.

Uno de los principales ejes de la entrevista fue la propuesta de incorporar balanzas móviles para realizar controles de peso sobre los camiones que circulan por la Ruta Provincial 65 y los caminos rurales del distrito. Naudín explicó que la iniciativa nació a partir de los encuentros y mesas de diálogo con productores agropecuarios, quienes expresaron reiteradamente su preocupación por el deterioro de la red vial ocasionado por vehículos que transitan con exceso de carga.

El titular del Concejo sostuvo que la falta de controles termina perjudicando a la mayoría de los productores, ya que el esfuerzo realizado para mantener los caminos rurales se pierde cuando algunos transportistas incumplen las normas de pesaje. “Por la irresponsabilidad de unos pocos terminan pagando muchos”, resumió.

En ese sentido, señaló que existen muy pocas balanzas móviles disponibles en la provincia de Buenos Aires y comentó que, según la información que recabó, cada equipo ronda los 30 mil dólares. No obstante, consideró que se trata de una inversión ampliamente justificable.

“Se pagan solas con lo que cuesta reparar los caminos y con todos los perjuicios que genera el exceso de peso”, afirmó.

Naudín remarcó que el control constituye una herramienta preventiva indispensable y consideró que contar con este equipamiento permitiría realizar operativos permanentes y sorpresivos tanto sobre rutas provinciales como en los caminos rurales donde existen mayores denuncias por parte de los productores.

Infraestructura vial y reclamos históricos

Durante la entrevista también se refirió al estado de las rutas que atraviesan la región. Afirmó que la infraestructura vial se encuentra debilitada y calificó como una deuda histórica la construcción de la autopista sobre la Ruta Nacional 5.

Al recordar un reciente accidente fatal ocurrido en la zona, insistió en que la prevención debe ser una prioridad para evitar nuevas tragedias.

“Siempre hablamos de prevención. La prevención no solamente evita pérdidas materiales; también evita el dolor que producen los accidentes y salva vidas”, expresó.

Asimismo, sostuvo que el deterioro de rutas y caminos responde a múltiples causas, aunque insistió en que el exceso de carga constituye uno de los factores más importantes y que puede corregirse mediante controles eficaces.

Más autonomía para los municipios

Naudín también planteó la necesidad de fortalecer el federalismo dentro de la provincia de Buenos Aires y otorgar mayor autonomía a los municipios para administrar recursos y tomar decisiones.

En ese marco cuestionó que numerosos fondos recaudados por el Estado nacional, como el impuesto a los combustibles, no regresen a las localidades en forma de obras.

“No pedimos que nos devuelvan la plata; pedimos que nos la devuelvan en obras”, sostuvo.

Instituciones y cumplimiento de la ley

Otro de los temas abordados fue el funcionamiento institucional. El dirigente manifestó su preocupación por el incumplimiento de normas y por la falta de respuestas oportunas de la Justicia frente a distintas situaciones.

Consideró que el respeto por las instituciones debe estar por encima de cualquier gobierno y advirtió que la pérdida de credibilidad institucional constituye uno de los principales desafíos del país.

Un mejor clima político en el Concejo Deliberante

Sobre el final de la entrevista, Naudín fue consultado acerca del mensaje de convivencia y diálogo impulsado por el obispo de Nueve de Julio durante el acto del 25 de Mayo.

En ese sentido, aseguró que percibe un mejor clima de trabajo dentro del Concejo Deliberante y valoró que, más allá de las diferencias partidarias, exista mayor predisposición al diálogo entre los distintos bloques.

Según expresó, el objetivo debe ser dejar de lado los enfrentamientos personales y concentrarse en resolver los problemas que afectan a los vecinos de Nueve de Julio.

La entrevista concluyó con un intercambio distendido entre el conductor, Gustavo Tinetti y el presidente del Concejo Deliberante, quien respondió con humor a una invitación para volver al estudio en pleno horario – hora 13 – del importante partido de fútbol entre Argentina y Egipto.