Buscan intensamente a Enzo Nahuel Agustín, de 25 años, desaparecido en Campana

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Las autoridades bonaerenses mantienen activa la búsqueda de Enzo Nahuel Agustín, de 25 años, quien fue visto por última vez el lunes 29 de junio en la localidad de Campana.

Según la información difundida por las autoridades, Enzo mide aproximadamente 1,75 metros de altura, tiene contextura física robusta, tez blanca, ojos marrones y el cabello rapado a cero.

Al momento de su desaparición vestía una campera negra, un pantalón de jogging azul, zapatillas blancas y llevaba colocado un barbijo de color marrón.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que el joven necesita asistencia médica y farmacológica, por lo que las autoridades advirtieron que podría encontrarse desorientado.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 9 del Departamento Judicial Zárate-Campana, bajo la intervención del Dr. Matías Ferreirós.

Las fuerzas de seguridad solicitaron la colaboración de toda la comunidad para aportar cualquier dato que pueda contribuir a localizar a Enzo. Quienes cuenten con información sobre su paradero pueden comunicarse de inmediato al 911, al teléfono 0221 429-3015 o enviar un correo electrónico a [email protected].

Además, se solicita compartir la información en redes sociales y otros medios de comunicación para ampliar el alcance de la búsqueda y favorecer su pronta localización.