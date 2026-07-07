Arrancaron los Juegos Bonaerenses con más de 500 mil participantes en la provincia

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La etapa local de los Juegos Bonaerenses ya comenzó en los 135 municipios. La competencia organizada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad reunió a más de medio millón de inscriptos que compiten en clubes y polideportivos de toda la provincia rumbo a la final de Mar del Plata. El subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, visitó La Matanza y Berazategui para acompañar el inicio. En La Matanza recorrió los polideportivos Alberto Balestrini y Manzanares junto a Jorgelina Bertoni. En Berazategui estuvo en el Club Ducilo viendo hockey y fútbol con María Laura Lacava.

“Queremos que jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y trasplantadas tengan actividad física”, destacó Cardozo. Y marcó la diferencia con Nación: “Mientras el Gobierno nacional se retira, Kicillof y Larroque siguen fortaleciendo políticas que dan oportunidades en todo el territorio”. Este año se sumaron categorías juveniles en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley, y se mantiene la modalidad intergeneracional. También siguen las disciplinas para trasplantados: atletismo, natación y tenis de mesa.