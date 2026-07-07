martes, julio 7, 2026
14.4 C
Nueve de Julio
martes, julio 7, 2026
14.4 C
Nueve de Julio
General

Rodríguez visitó Mercedes y anunció avances para caminos rurales y la vitivinicultura bonaerense

El ministro resaltó el potencial del vino bonaerense para generar empleo y arraigo, y pidió construir una identidad propia para el sector basada en las particularidades de cada región, con apoyo de la ciencia y las universidades.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, estuvo en Mercedes donde inauguró junto al intendente Juan Ignacio Ustarroz el camino rural de San Jacinto. La obra forma parte del Plan Estratégico de Caminos Rurales que ya suma 455 intervenciones en 5.500 kilómetros y beneficia a escuelas, tambos y localidades del interior. Luego se reunió con productores en la Sociedad Rural de Mercedes. Allí se presentó la Expo Rural Mercedes Productiva y se inició el trámite para que el Salame Quintero Mercedino obtenga la Indicación Geográfica, con respaldo técnico del Ministerio. Rodríguez destacó que este tipo de sellos valorizan la tradición local y potencian el turismo y a otros productos artesanales.

La agenda cerró en la bodega Las Niñas con una jornada técnica de vitivinicultura.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6275

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR