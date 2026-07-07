Rodríguez visitó Mercedes y anunció avances para caminos rurales y la vitivinicultura bonaerense

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El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, estuvo en Mercedes donde inauguró junto al intendente Juan Ignacio Ustarroz el camino rural de San Jacinto. La obra forma parte del Plan Estratégico de Caminos Rurales que ya suma 455 intervenciones en 5.500 kilómetros y beneficia a escuelas, tambos y localidades del interior. Luego se reunió con productores en la Sociedad Rural de Mercedes. Allí se presentó la Expo Rural Mercedes Productiva y se inició el trámite para que el Salame Quintero Mercedino obtenga la Indicación Geográfica, con respaldo técnico del Ministerio. Rodríguez destacó que este tipo de sellos valorizan la tradición local y potencian el turismo y a otros productos artesanales.

La agenda cerró en la bodega Las Niñas con una jornada técnica de vitivinicultura.