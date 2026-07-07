Corte de un cable provocó una interrupción del servicio eléctrico en Mulcay

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La CEyS Mariano Moreno hizo saber que que este martes, a las 14:48, se produjo una interrupción del servicio eléctrico debido al corte de un cable sobre el camino a la localidad de Mulcahy. El incidente provocó la actuación de las protecciones del Alimentador Rural Nº 5, ocasionando la salida de servicio del sector afectado.

Inmediatamente, personal de Guardia inició un recorrido por la red para localizar el origen de la falla y comenzar con las tareas de reparación. En forma paralela, se realizaron distintas maniobras operativas que permitieron restablecer el suministro eléctrico en la mayor parte del área afectada, reduciendo al mínimo la cantidad de usuarios sin servicio mientras avanzaban los trabajos.

Una vez reparado el cable dañado, el servicio quedó completamente normalizado a las 15:25.

Desde la institución se agradece la comprensión de los usuarios ante este inconveniente y se destaca el compromiso y la rápida intervención del personal de Guardia, cuyo trabajo permitió restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible.