martes, julio 7, 2026
10 C
Nueve de Julio
martes, julio 7, 2026
10 C
Nueve de Julio
General

Corte de un cable provocó una interrupción del servicio eléctrico en Mulcay

La falla fue en el Alimentador Rural Nº 5

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La CEyS Mariano Moreno hizo saber que que este martes, a las 14:48, se produjo una interrupción del servicio eléctrico debido al corte de un cable sobre el camino a la localidad de Mulcahy. El incidente provocó la actuación de las protecciones del Alimentador Rural Nº 5, ocasionando la salida de servicio del sector afectado.

Inmediatamente, personal de Guardia inició un recorrido por la red para localizar el origen de la falla y comenzar con las tareas de reparación. En forma paralela, se realizaron distintas maniobras operativas que permitieron restablecer el suministro eléctrico en la mayor parte del área afectada, reduciendo al mínimo la cantidad de usuarios sin servicio mientras avanzaban los trabajos.

Una vez reparado el cable dañado, el servicio quedó completamente normalizado a las 15:25.

Desde la institución se agradece la comprensión de los usuarios ante este inconveniente y se destaca el compromiso y la rápida intervención del personal de Guardia, cuyo trabajo permitió restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6275

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR