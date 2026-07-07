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Corte de energía programado para este miércoles en un sector de Patricios y Morea

La interrupción del servicio eléctrico se realizará el miércoles 8 de julio, entre las 9 y las 12 horas, debido a tareas de mantenimiento. En caso de condiciones climáticas adversas, los trabajos serán reprogramados.

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La Cooperativa Eléctrica informó que este miércoles 8 de julio de 2026, entre las 09:00 y las 12:00 horas, se llevará adelante un corte de energía programado en un sector de la zona de Patricios y Morea.

La interrupción del suministro responde a tareas de mantenimiento que se realizarán sobre la red eléctrica, con el objetivo de mejorar la prestación del servicio. El área afectada corresponde a la zona delimitada con líneas rojas en el plano difundido por la entidad.

Desde la cooperativa solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el período en que se extenderán los trabajos.

Asimismo, se indicó que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, las tareas serán suspendidas y reprogramadas hasta nuevo aviso.

La medida fue comunicada por la Cooperativa Eléctrica a través de sus canales oficiales bajo los hashtags #ceys9dejulio y #corteprogramados.

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