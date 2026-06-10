La ANMAT prohibió maquillajes infantiles

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, distribución y uso de una serie de cosméticos infantiles, entre ellos labiales, maquillajes, rubores y otros productos dirigidos a chicos, tras detectar que se vendían sin inscripción sanitaria en el país.

La decisión se dio a conocer a través de dos disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, la 3524/2026 y la 3435/2026, donde se explica que durante una serie de controles realizados en diferentes comercios de la Ciudad de Buenos Aires se detectaron varios maquillajes para niños, promocionados con reconocidos personajes infantiles, sin control ante la Anmat.

Según detalló el organismo, tras consultar su base oficial “no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado”, lo que confirmó que no estaban autorizados.

Entre los productos alcanzados figuran labiales en distintas presentaciones, gloss con accesorios, rubores, iluminadores, mascarillas y sets de maquillaje con diseños orientados al público infantil, como personajes, animales o formas de juguetes.