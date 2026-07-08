Solo el 46% de los argentinos considera muy importante tener hijos, frente al 77% de hace diez años

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En un contexto marcado por la fuerte caída de la natalidad en Argentina, un estudio del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral muestra un profundo cambio en la forma en que los argentinos conciben la maternidad y la paternidad. La investigación, realizada sobre una muestra nacional de 1.028 adultos, revela que solo el 46% de la población considera muy importante tener hijos, una cifra que contrasta con el 77% registrado hace diez años.

Los resultados fueron presentados en la antesala del Día Mundial de la Población y coinciden con un escenario de transformación demográfica. Según datos oficiales de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), los nacimientos en el país descendieron un 47% entre 2014 y 2024, pasando de 777.012 a 413.135. Con una tasa de fecundidad de apenas 1,2 hijos por mujer, Argentina se ubica entre los países de América Latina con niveles de fecundidad ultrabaja.

El estudio longitudinal, que releva la evolución de las actitudes y valores familiares desde el año 2000, sostiene que la caída de la natalidad no responde únicamente a factores económicos, sino también a un cambio cultural que modifica el lugar de la parentalidad dentro de los proyectos de vida.

Uno de los datos más significativos se observa entre los jóvenes de 18 a 34 años: apenas el 34% considera que tener hijos es muy importante para una vida plena, lo que refleja una redefinición de prioridades y expectativas en las nuevas generaciones.

Por primera vez, la investigación también indagó en las razones de quienes no tienen hijos y no desean tenerlos. El 57,3% respondió que simplemente no forman parte de su proyecto de vida, ubicando esta explicación por encima de otros motivos como no contar con una pareja estable (38,2%), preferir viajar o vivir otras experiencias (32,6%) o priorizar el desarrollo profesional y los estudios (30,3%).

Además, uno de cada cuatro encuestados (22,5%) señaló que el contexto mundial —marcado por factores ambientales, sociales, políticos y económicos— influye en la decisión de no ser padre o madre.

Las investigadoras del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral sostienen que estos resultados no significan una pérdida del valor de la familia como institución, ya que continúa siendo la principal fuente de satisfacción personal para los argentinos. Sin embargo, advierten que la maternidad y la paternidad dejaron de ser una expectativa mayoritaria para convertirse cada vez más en una elección individual.

El informe concluye que estos cambios culturales constituyen un elemento clave para comprender la transición demográfica que atraviesa el país, caracterizada por la disminución sostenida de los nacimientos y el progresivo envejecimiento de la población.