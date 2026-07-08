Día Mundial de la Alergia: cómo detectarlas a tiempo y cuáles son las señales de alerta

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Cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Alergia (WAO, por sus siglas en inglés) con el objetivo de promover la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado de las enfermedades alérgicas, cuya incidencia continúa en aumento en todo el mundo.

Las alergias son una respuesta exagerada del sistema inmunológico frente a sustancias que, para la mayoría de las personas, son inofensivas. Estos agentes, conocidos como alérgenos, pueden encontrarse en el polen, los ácaros del polvo, determinados alimentos, medicamentos, el pelo de animales o incluso en factores ambientales como el frío o la exposición al sol.

Según estimaciones de organismos especializados, alrededor del 40% de la población mundial presenta algún tipo de enfermedad alérgica, una cifra que refleja la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y fomentar la consulta médica ante la aparición de síntomas.

¿Cuáles son las alergias más frecuentes?

Las reacciones alérgicas pueden desencadenarse por distintos factores, entre ellos:

Polen.

Ácaros del polvo.

Alimentos.

Medicamentos.

Pelo o caspa de animales.

Picaduras de insectos.

Cambios climáticos.

Exposición al sol.

La intensidad de la respuesta varía de una persona a otra y puede ir desde molestias leves hasta cuadros que requieren atención médica inmediata.

Síntomas que no deben pasarse por alto

Las alergias pueden afectar distintos órganos y sistemas del cuerpo. Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Picazón, enrojecimiento, lagrimeo o irritación en los ojos.

Congestión nasal, estornudos y secreción.

Dolor de cabeza asociado a rinitis alérgica.

Tos persistente o dificultad para respirar, especialmente en personas con asma.

Ronchas, urticaria o dermatitis.

Picazón en la boca, hinchazón de labios, lengua o garganta.

Dolor abdominal, náuseas, vómitos o diarrea tras ingerir determinados alimentos.

En los casos más graves puede presentarse una anafilaxia, una reacción alérgica severa que afecta varios órganos al mismo tiempo y constituye una emergencia médica. Entre sus manifestaciones se encuentran la dificultad para respirar, la caída de la presión arterial y la pérdida de conocimiento, por lo que requiere atención inmediata.

La importancia del diagnóstico temprano

Ante la sospecha de una alergia, los especialistas recomiendan consultar con un médico alergista, quien evaluará los antecedentes personales y familiares para determinar los estudios más adecuados.

Una de las herramientas diagnósticas más utilizadas son las pruebas cutáneas, también conocidas como test de alergia. Este procedimiento consiste en aplicar pequeñas cantidades de diferentes alérgenos sobre la piel, generalmente en el antebrazo, y realizar una leve punción superficial para observar si aparece una reacción.

Se trata de un estudio sencillo, rápido y prácticamente indoloro, que permite identificar en pocos minutos la sensibilidad a múltiples sustancias. Para garantizar resultados confiables, suele indicarse la suspensión de antihistamínicos durante los días previos, siempre bajo indicación médica.

Prevención y control

Si bien no todas las alergias pueden prevenirse, un diagnóstico oportuno permite identificar los desencadenantes, reducir la exposición a los alérgenos y comenzar el tratamiento más adecuado para cada paciente.

En el marco del Día Mundial de la Alergia, los especialistas insisten en la importancia de no minimizar los síntomas y consultar ante las primeras manifestaciones, ya que un abordaje temprano puede evitar complicaciones y mejorar significativamente la calidad de vida de quienes conviven con estas afecciones.