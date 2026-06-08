Aumentan las internaciones por infecciones respiratorias en la Provincia de Buenos Aires, aunque se mantienen por debajo de años anteriores

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El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires difundió su boletín epidemiológico correspondiente al período comprendido entre el 24 y el 30 de mayo de 2026, en el que alertó sobre un aumento de las internaciones por infecciones respiratorias agudas (IRA) asociado principalmente a la circulación del virus Influenza A(H3N2).

Según el informe, a nivel nacional se registra desde la semana epidemiológica 10 —iniciada el 1 de marzo— un incremento sostenido en las detecciones de Influenza A(H3N2) y en su porcentaje de positividad. En contraste, la circulación del Virus Sincicial Respiratorio (VSR) y del SARS-CoV-2 continúa en niveles bajos.

En territorio bonaerense, el aumento de las internaciones por IRA comenzó a observarse desde la semana epidemiológica 12, correspondiente al 22 de marzo. Las autoridades sanitarias señalaron que la mayor parte de los casos está vinculada a detecciones de Influenza A y que, entre las muestras en las que fue posible identificar el subtipo viral, predomina claramente la variante H3N2.

No obstante, el Ministerio aclaró que tanto las internaciones por infecciones respiratorias como las detecciones virales registradas durante 2026 se mantienen por debajo de los niveles observados en los años 2024 y 2025.

Avance de las campañas de vacunación

Frente al escenario epidemiológico actual, la cartera sanitaria destacó la continuidad de las estrategias de inmunización. Además del calendario regular de vacunación, se encuentra en marcha la tercera campaña destinada a personas gestantes para prevenir infecciones por Virus Sincicial Respiratorio, disponible hasta el 31 de agosto. Hasta el momento se aplicaron 35.112 dosis.

Asimismo, la campaña de vacunación antigripal ya alcanzó las 1.291.740 dosis administradas en toda la provincia.

Menos casos de fiebre hemorrágica argentina

Respecto de la fiebre hemorrágica argentina (FHA), el boletín indica que hasta la semana epidemiológica 21 se notificaron 57 casos, de los cuales uno fue confirmado y los restantes 56 permanecen bajo investigación como sospechosos.

La cifra representa una disminución respecto del mismo período de 2025, cuando se habían registrado 102 notificaciones, con 13 casos confirmados, 80 sospechosos y nueve descartados.

Las autoridades recordaron que la enfermedad presenta un comportamiento estacional, con mayor incidencia entre marzo y octubre, y que la transmisión suele estar asociada a actividades o permanencia en áreas rurales, semirrurales y periurbanas.

Debido al carácter endémico de la FHA en la provincia, se reiteró la recomendación de vacunarse con la vacuna Candid #1 a todas las personas que residan o desarrollen actividades en municipios incluidos dentro del área endémica bonaerense.

Preocupación por el hantavirus

En cuanto al hantavirus, el informe muestra un aumento de casos durante 2026. Mientras que en todo 2025 se registraron 37 casos confirmados y 12 fallecimientos, en lo que va del presente año ya se contabilizan 19 casos confirmados, de los cuales ocho resultaron fatales.

Además, para el mismo período de 2025 se habían notificado 13 casos, lo que evidencia un crecimiento en la cantidad de diagnósticos registrados durante este año.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron la importancia de sostener las medidas de prevención, reforzar la vigilancia epidemiológica y completar los esquemas de vacunación recomendados para reducir el impacto de las enfermedades respiratorias y zoonóticas en la población bonaerense.