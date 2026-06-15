Nacho Palacios: “Nueve de Julio dio un paso muy importante hacia la transparencia y la confianza pública”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -



El presidente del bloque de concejales de la UCR, Ignacio “Nacho” Palacios, valoró la aprobación de la nueva ordenanza de Ética Pública en el Concejo Deliberante de Nueve de Julio y la definió como una herramienta destinada a fortalecer la transparencia en la gestión municipal y recuperar la confianza de los vecinos en las instituciones.

Durante una entrevista en el programa Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el abogado explicó que la normativa fue el resultado de un trabajo conjunto entre todas las fuerzas políticas representadas en el cuerpo deliberativo y remarcó que su alcance es más amplio que una iniciativa de Ficha Limpia.

“Creo que hemos hecho una ordenanza importante. Si bien la propició el radicalismo, todos los bloques la enriquecieron. Se trabajó en equipo, todos participaron, modificaron artículos, hicieron aportes y eso permitió lograr una herramienta más completa”, sostuvo.

Según detalló, la ordenanza incorpora tres ejes centrales. El primero está relacionado con la ética en la función pública y la prevención de posibles conflictos de intereses entre funcionarios y contrataciones vinculadas al Estado municipal. El segundo establece la presentación de declaraciones juradas patrimoniales para funcionarios, concejales, jueces de Faltas y otros integrantes de la administración pública local. El tercero contempla criterios de Ficha Limpia para quienes desempeñen funciones dentro de la estructura municipal o mantengan vínculos contractuales con el Estado.

Para Palacios, uno de los aspectos más relevantes de la normativa es la posibilidad de que la comunidad conozca la evolución patrimonial de quienes ejercen responsabilidades públicas.

“Es muy importante que la sociedad sepa cuál es el patrimonio de cada funcionario cuando ingresa a la función pública y cuál es cuando termina su gestión. Eso permite despejar sospechas y demostrar que no todos somos iguales”, afirmó.

El concejal señaló que la iniciativa responde a una demanda creciente de la ciudadanía por mayores niveles de transparencia y controles sobre la actividad política.

“La gente le está pidiendo transparencia a gritos a la dirigencia. Nosotros administramos recursos que son de todos los vecinos y tenemos que estar a la altura de esa responsabilidad”, expresó.

Asimismo, destacó que la ordenanza prevé mecanismos para que cualquier ciudadano pueda denunciar situaciones que considere incompatibles con los principios de ética pública, habilitando procedimientos de evaluación y eventuales sanciones cuando correspondan.

“9 de Julio dio un paso hacia la transparencia, la credibilidad y la confianza pública. Es un piso sobre el cual se podrá seguir mejorando, pero ahora contamos con herramientas concretas para prevenir irregularidades y fortalecer los controles”, indicó.

Palacios también consideró que la experiencia puede convertirse en una referencia para otros municipios de la región. En ese sentido, recordó que durante el tratamiento del proyecto se analizaron antecedentes de otras localidades y se consultó a especialistas para perfeccionar la propuesta.

Finalmente, insistió en que el objetivo de la norma es fortalecer las instituciones locales y brindar mayores garantías a los vecinos sobre el manejo de los recursos públicos. “Lo natural sería que la ética en la función pública estuviera garantizada por sí sola, pero la realidad demuestra que es necesario establecer reglas claras. Por eso creemos que esta ordenanza representa un avance importante para 9 de Julio”, concluyó.