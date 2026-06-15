Valentín Miranda: “Lo que no tenemos que hacer es complicarle más la vida a los intendentes”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En diálogo con el programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, el diputado provincial de la UCR, Valentín Miranda, defendió la necesidad de otorgar mayor libertad a los municipios para administrar sus recursos y cuestionó la decisión de la Legislatura bonaerense de no avanzar con la liberación de fondos afectados.

Miranda recordó que el fondo aprobado a fines del año pasado contemplaba un 70% de libre disponibilidad y un 30% destinado a programas específicos vinculados a infraestructura, cultura y medio ambiente. Sin embargo, sostuvo que el contexto económico cambió drásticamente y que los intendentes necesitan contar con esos recursos para afrontar las demandas cotidianas de sus comunidades.

“La situación de los intendentes es realmente muy compleja. Ha bajado la recaudación producto de la coparticipación y muchos municipios enfrentan dificultades en el día a día. Más de 90 intendentes de distintos partidos políticos pidieron que se libere ese 30% de los fondos, pero la Legislatura les dio la espalda”, afirmó.

El legislador consideró que la medida afecta especialmente a los municipios del interior bonaerense, que son los más golpeados por la caída de la coparticipación y cuentan con menos herramientas para compensar la pérdida de ingresos.

Defensa del municipalismo

Durante la entrevista, Miranda también cuestionó lo que definió como una tendencia a debilitar el rol de los municipios y remarcó que son las comunas las que están absorbiendo muchas de las demandas que antes eran atendidas por la Nación o la Provincia.

“Si hay un nivel del Estado que ha sostenido durante este tiempo las demandas de los vecinos, son los municipios. Cuando hay problemas en rutas, discapacidad, salud o servicios, los vecinos golpean la puerta del municipio”, señaló.

Asimismo, destacó que la presión tributaria municipal representa apenas una pequeña porción de la carga impositiva total y consideró un error restringir recursos a quienes están en la primera línea de contacto con la ciudadanía.

“Los recursos se generan en cada distrito y después los intendentes tienen que peregrinar para obtener fondos que les corresponden. Eso rompe con el espíritu federal y perjudica la gestión local”, sostuvo.

Autonomía municipal y reforma provincial

Consultado sobre la necesidad de un nuevo pacto institucional para la provincia de Buenos Aires, Miranda insistió en la importancia de avanzar hacia una mayor autonomía municipal y una descentralización efectiva de las decisiones.

“El municipio necesita más herramientas y más capacidad de decisión. La provincia está diseñada con una burocracia enorme que muchas veces aleja las respuestas de los vecinos”, expresó.

También planteó la necesidad de reorganizar administrativamente la provincia, fortalecer la independencia de la Justicia mediante la autarquía financiera y promover políticas que favorezcan la producción y el desarrollo económico.

En ese sentido, volvió a reclamar una revisión del régimen de coparticipación federal y consideró que Buenos Aires recibe una porción injusta de los recursos que genera.

El escenario político

Respecto del futuro político y las posibles alianzas electorales, Miranda consideró prematuro realizar definiciones y señaló que todavía existen muchas incertidumbres sobre el calendario y las reglas electorales.

“Hoy no sabemos si habrá desdoblamiento, PASO o boleta única. Falta mucho para tomar decisiones. Nuestra prioridad es recorrer la provincia y poner el foco en los problemas concretos de los bonaerenses”, indicó.

Entre las principales preocupaciones que mencionó se encuentran la situación de IOMA, el estado de las rutas nacionales y provinciales, los caminos rurales y la problemática de la ludopatía en menores.

La entrevista concluyó con una reflexión sobre la figura del general Martín Miguel de Güemes, en el marco del feriado nacional en su homenaje, a quien Miranda definió como una figura central para consolidar la independencia argentina y reivindicar el protagonismo histórico del interior del país.