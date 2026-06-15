Martín Miguel de Güemes, el héroe de la independencia que da origen al feriado nacional de este 15 de junio

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Martín Miguel de Güemes ocupa un lugar fundamental en la historia argentina. Nacido en la ciudad de Salta en 1785, se destacó como militar y estratega durante las guerras por la independencia. Desde la gobernación de Salta organizó una férrea defensa de la frontera norte mediante tácticas de guerrilla que permitieron contener numerosas invasiones españolas.

Al frente de los célebres “Infernales”, un cuerpo de jinetes integrado en su mayoría por gauchos, Güemes logró convertir el territorio salteño en una barrera infranqueable para las fuerzas realistas. Su acción fue clave para proteger la retaguardia de las campañas libertadoras impulsadas por José de San Martín y garantizar el avance del proceso independentista en Sudamérica.

Herido en combate durante una emboscada, Güemes falleció el 17 de junio de 1821 a los 36 años. Su muerte no detuvo la resistencia organizada en el norte, que continuó bajo el espíritu de lucha que había sembrado entre sus seguidores.

En reconocimiento a su legado, Argentina conmemora cada 17 de junio el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. La fecha fue incorporada como feriado nacional para destacar la figura de un líder que defendió la soberanía del territorio y cuya participación resultó decisiva en la construcción de la independencia argentina.

A más de dos siglos de su muerte, Güemes es recordado como el héroe gaucho que convirtió el coraje popular en una herramienta fundamental para alcanzar la libertad de la Nación.