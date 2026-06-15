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Lector sin precedentes, de los avances de la física y la tecnología, Raymundo Lulio nos muestra lo que hoy estamos viviendo: la máquina de pensar, preparada para generar todas las verdades teológicas mediante combinatorias nivel… dios.

Claro que Lulio desde el futuro movía la pluma arquitectónica de la pluma impar de Jorge Luis.

Este año, diferentes papers dieron cuenta de que, 7000 mil idiomas, cuentan en el origen con los mismos patrones fonéticos; que 1700 idiomas, cuentan en el origen con las mismas propiedades gramaticales; y, hasta que, las ballenas, tienen un sistema de comunicación fonética similar al nuestro (aunque no se tiene idea de cómo entenderían lo que se dirían).

En el universo de galerías hexagonales, que llama la biblioteca de Babel, emula los LLM (modelos de lenguaje) actuales, almacenando infinitas combinaciones de texto donde no falta información, sino distinguir sentido y verdad.

Claro que no la llamó Big Data sino Funes (el memorioso), incapaz de olvidar; como volumen infinito, sin principio ni fin, desde El libro de arena.

Como si no fuera poco, restaban 30 años para alcanzar la Conjetura de Maldacena, pero, en Las ruinas circulares, la ensoñación de un mago, reflexiona sobre la realidad como un sueño constante: donde cada quien es una creación soñada por otro. Del mismo modo en el que Lacan sitúa al Otro como clave de nuestras vidas, sin responsabilidad personal: sino como proyecto, cada quien, de generaciones anteriores.

Con una teología equivocada, Milei, habló de dios desde las fuerzas del cielo, abriéndose paso a la presidencia de manera rampante. Los jóvenes y los mayores, ante un hombre que devolvía a Dios a la vida en comunidad, no dejó duda alguna. Se hizo de la presidencia: ayudado por el impulso del derrotero denigrante de los gobiernos que lo precedieron desde enero de 2014, donde cada gobierno mejoraba la calidad denigrante del anterior. Llegando a la peor degradación con el abogado, profesor de la UBA, hijo de un juez, que abrió su camino hacia la inmortalidad.

Sí, teologías incorrectas. Desde el tecno feudalismo de los estertores del globalismo, estiman que no solo no hay dios, sino que, además, habrá inmortalidad (tal como lo pregonaba algún enero, en La Nación, Jaime Durán Barba).

Desde las fuerzas del cielo, primero acusó a nuestro Papa Francisco, como el representante del maligno en la Tierra, porque caracterizaba Milei a la justicia social como la maldad, por no creer en el Bien Común, ni en las comunidades organizadas por Estados nacionales.

Se puso a jugar con la teología cuando las fuerzas del cielo se debilitaban, incursionando en el judaísmo; con cambios adolescentes, luego cruzó hacia el Vaticano y se confesó con nuestro Papa. Pero, más tarde, leyó la Encíclica Magnifica Humanitas, y se le complicó la teología para siempre. Ahora se refiere a “nuestro señor Jesucristo”. Haciendo tambalear su marco teórico de manera definitiva (en momentos de tensión económica por el desorden macroeconómico que emula éxitos de la timba financiera mientras acumula deudas reteniendo los dólares de la economía como aparentes reservas en el BCRA).

En un país donde las puertas a la degradación del mundo, están abiertas. Como es notorio el horizonte anómico, las elites que cazan jóvenes para vejarlas y vender sus órganos luego, hicieron pie en Córdoba y Agostina desnudó el salvajismo de las perversiones construidas desde Angeloz por los radicales, quitándoles la mayor fuente de corrupción de una provincia estresada por no estar a la cabeza de la industria como supo estarlo en otras épocas.

Tanto como las bandas de boqueteros recientemente descubiertas.

Por eso es necesario construir poder y liderazgo, para que no pierda la policía bonaerense su razón de ser, porque sin verticalidad, son los únicos con entrenamiento para el combate urbano y no habrá manera de frenarlos si actúan por cuenta propia agrupados de dos o tres. No es broma: es algo serio que requiere de análisis rigurosos.

Milei, como anarcocapitalista es globalizador extremo y Kicillof, globalizador a secas. Milei propone que los modelos de lenguaje (LLM), dominen el escenario de manera extrema, para que los más fuertes dominen los ingresos.

Kicillof quiere el modelo Chino de partido único, dominando y regulando la IA desde el Estado, desde la economía adolescente del Estado de Bienestar.

Por eso el Papa León XIV, define la batalla cultural poniéndose a la cabeza, como genera de la cruzada de la IA, sosteniendo que será la comunidad la que regulará tales modelos: ni el Estado, ni las IA.

Por delegación de Papa Francisco, dicen que un Papa peronista, regulada por los trabajadores desde las confederaciones de trabajadores sindicalizados, colegiados.

Tal como está trazado en los bordes por Trump y Putin (secundado por Kim Jong un, mientras desde el grupo de los 4 (Arabia Saudita, Pakistán, Egipto y Turquía) terminan de resolver que no haya armas nucleares en Medio Oriente: ni en Irán ni en Israel.

Para que el mundo pueda construir, por primera vez en la historia de la humanidad: una comunidad organizada, humana, unida por el amor.

Donde el dinero y la propiedad estarán al alcance de todos de la misma manera.