A los 95 años murió Taty Almeida, símbolo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia

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La histórica referente de los derechos humanos Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, murió este domingo a los 95 años. La noticia fue comunicada por la organización que integró durante más de cuatro décadas y generó numerosas expresiones de pesar en el ámbito político, social y de derechos humanos.

De acuerdo con la información difundida por la organización y distintos medios nacionales, Almeida se encontraba internada desde hacía varios días en el Hospital Italiano.

A través de sus redes sociales, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora expresó su despedida con un mensaje cargado de emoción: “Las palabras no alcanzan, se nos quedan cortas, se nos hace un nudo en la garganta. Tan inmensa que no hay manera de contarlo”. En el texto, la organización destacó su compromiso, militancia y capacidad para transmitir a las nuevas generaciones la importancia de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

“Gracias por enseñarnos que amar es resistir, que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que no existe fuerza más grande que la del amor”, señalaron en el comunicado, donde también prometieron preservar su legado y continuar difundiendo la historia de los 30.000 desaparecidos.

Una vida marcada por la búsqueda de su hijo

Nacida el 28 de junio de 1930 en el barrio porteño de Belgrano, su nombre completo era Lidia Stella Mercedes Miy Uranga. Se recibió de maestra y ejerció la docencia antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la lucha por los derechos humanos en Argentina.

Su compromiso surgió a partir de la desaparición de su hijo, Alejandro Martín Almeida, secuestrado en junio de 1975. Alejandro tenía 20 años, trabajaba en la agencia estatal Télam y estudiaba Medicina en la Universidad de Buenos Aires cuando fue víctima de la violencia política de la época.

Desde entonces, Almeida dedicó gran parte de su vida a reclamar verdad y justicia. En 1979 se incorporó a Madres de Plaza de Mayo y, tras la división interna de la organización en 1986, pasó a integrar Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Durante décadas participó de marchas, conferencias, actos públicos y actividades educativas vinculadas a los derechos humanos, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas del movimiento.

Al frente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Tras la muerte de Nora Cortiñas en 2024, Almeida asumió la presidencia de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Desde ese lugar continuó impulsando las banderas de memoria, verdad y justicia, además de acompañar las causas vinculadas a los derechos humanos y las luchas sociales contemporáneas.

Su figura trascendió las fronteras partidarias y fue reconocida por distintos sectores de la sociedad argentina por su compromiso sostenido durante casi cinco décadas.

Hasta el final de su vida mantuvo viva la búsqueda de respuestas sobre el destino de su hijo Alejandro, cuyos restos nunca fueron hallados.

Repercusiones

Tras conocerse la noticia, dirigentes políticos y organizaciones sociales expresaron su pesar. Entre ellos, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner la despidió en redes sociales con un mensaje breve: “Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty”.

La muerte de Almeida representa la pérdida de una de las últimas grandes referentes de la generación de madres que transformó el dolor por la desaparición de sus hijos en una lucha colectiva por los derechos humanos, convirtiéndose en un símbolo de memoria y resistencia para la democracia argentina.