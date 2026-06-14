Frío intenso, heladas y una semana con predominio de sol en la región

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Un intenso frente frío avanzó durante las últimas horas sobre el centro del país y puso fin al período de temperaturas agradables que había acompañado el cierre de la semana laboral en Nueve de Julio y gran parte de la región pampeana.

La rotación del viento al sector sur, el descenso progresivo de la temperatura y el ingreso de una masa de aire polar marcaron el cambio de escenario. Las nubes bajas y el ambiente más húmedo dieron paso rápidamente a condiciones más secas y frías, anticipando una semana de características plenamente invernales.

Este domingo se presenta como una de las jornadas más frías del otoño en el distrito y zona de influencia. La temperatura mínima descendió hasta los -1° durante la madrugada, mientras que la máxima apenas alcanzará los 11°. Con el avance del aire polar y la disminución de la nubosidad, las heladas volvieron a instalarse en amplios sectores rurales y suburbanos.

A pesar del frío matinal, el sol será protagonista durante gran parte de la jornada, ofreciendo condiciones agradables durante las horas centrales del día, aunque con temperaturas propias de la estación.

El lunes feriado continuará bajo la influencia de altas presiones, con cielo despejado, escasa nubosidad y una leve recuperación térmica. Se espera una mínima de 0° y una máxima de 14°, manteniéndose el ambiente frío durante las primeras horas del día.

La tendencia para el resto de la semana indica una recuperación gradual de las temperaturas. El martes se prevén 3° de mínima y 15° de máxima, mientras que el miércoles la temperatura oscilará entre 5° y 15°, consolidando un período de tiempo estable y con abundante presencia de sol.

Entre jueves y sábado las mínimas se ubicarán entre 6° y 7°, con máximas cercanas a los 14° y 15°.

Los modelos meteorológicos muestran la llegada de algo más de nubosidad hacia el jueves, cuando podría registrarse una precipitación aislada y de escasa magnitud. Sin embargo, el evento no modificaría significativamente las condiciones generales del tiempo.

De esta manera, Nueve de Julio y gran parte de la región pampeana se encaminan hacia una semana caracterizada por mañanas frías, tardes frescas y soleadas, con heladas en los primeros días y sin fenómenos meteorológicos relevantes a la vista.