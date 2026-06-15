Vecino de Trenque Lauquen reclama al Concejo Deliberante respuestas formales a sus pedidos sobre transparencia y control institucional

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Un vecino de Trenque Lauquen elevó una nueva carta abierta al Concejo Deliberante de ese distrito, solicitando el pronto despacho y tratamiento de una serie de peticiones y propuestas ciudadanas que, según sostiene, aún no han recibido una respuesta formal por parte del cuerpo legislativo local.

Se trata de Miguel Santos Vidal, quien remitió el documento titulado “Consilium Deliberativum petitionibus civium formaliter respondere tenetur” (El Concejo Deliberante está obligado a dar respuesta formal a las peticiones ciudadanas) a los concejales, autoridades municipales, medios de comunicación e instituciones de la comunidad.

En la presentación, Vidal fundamenta su reclamo en el derecho constitucional de peticionar a las autoridades y sostiene que ese derecho no se agota con la presentación de una solicitud, sino que implica la obligación de los organismos públicos de emitir una respuesta expresa y fundada.

El vecino afirma que diversas cartas abiertas enviadas durante los últimos meses no obtuvieron una contestación de fondo y solicita que el Concejo Deliberante se expida sobre una serie de planteos relacionados con la transparencia institucional, el control de las cuentas públicas y el funcionamiento del propio cuerpo legislativo.

Entre las principales peticiones se destacan la conformación de una comisión especial para analizar la rendición de cuentas municipal y el sistema de declaraciones juradas de funcionarios, la revisión de la Resolución 612/2026 vinculada a la aprobación de la Rendición de Cuentas 2025, la convocatoria a una sesión especial para abordar ese expediente y la actualización de la normativa local sobre acceso a la información pública.

Asimismo, plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y control mediante auditorías externas de sistemas informáticos, la evaluación del cumplimiento de los regímenes de declaraciones juradas patrimoniales y la consideración de recomendaciones elaboradas por organizaciones especializadas en integridad pública.

La carta también incluye propuestas institucionales, entre ellas la creación de un Comité de Integridad Pública en el ámbito del Concejo Deliberante, la incorporación de herramientas tecnológicas para los procesos de contratación pública, la conformación de comités de ética y el impulso de iniciativas orientadas a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

En el tramo final del documento, Vidal solicita a los concejales que observen el principio de legalidad y otorguen una respuesta “pronta, clara y congruente” a las inquietudes planteadas, al tiempo que requiere el correspondiente acuse de recibo de la presentación.

La carta lleva fecha de este 14 de junio de 2026 y fue distribuida a autoridades municipales, bloques políticos, medios de comunicación e instituciones locales.