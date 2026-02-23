Comienza la Temporada en el Club Atlético 9 de Julio con el Torneo Apertura 2026

- Advertisement -

Este sábado 28 de febrero dará inicio la esperada temporada de golf en el Club Atlético 9 de Julio con la disputa del Torneo Apertura 2026. La noticia ha generado gran expectativa en la comunidad local y entre los jugadores de ciudades vecinas.

Los organizadores del torneo destacaron el evento como un momento clave para dar inicio a la nueva temporada: “Donde empieza el año, empieza la historia… El Torneo Apertura 2026 no es solo el primer evento del calendario. Es el punto de partida. Es el reencuentro. Es el primer swing que marca el ritmo de toda la temporada”.

La competencia se desarrollará en tres categorías mixtas, con interesantes premios a los mejores desempeños en las categorías Best Drive, Approach y Scratch. Al finalizar el torneo, se realizará un almuerzo y la ceremonia de premiación, que incluirá sorteos y premios especiales.

Además, el torneo se llevará a cabo en estrecha colaboración con diversas empresas que respaldan al deporte, resaltando el impacto positivo de la unión entre el sector empresarial y el deporte como motor de comunidad.