Claudio Roldán se destacó entre leyendas del golf en Río Cuarto

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El instructor del Club Atlético se ubicó octavo entre destacados ex campeones nacionales en la tradicional competencia disputada en la renovada cancha del Río Cuarto Golf Club.

Fue en el marco del tradicional Torneo de Golf categoría Seniors, con la participación de varias primeras figuras del golf nacional, incluidos ex campeones. Entre ellos se destacó Claudio Roldán, profesor del Club Atlético, quien logró una notable actuación.

En la primera ronda, Roldán se ubicó entre los punteros junto a José Cóceres —ganador del torneo en 2008 y 2009— con 71 golpes, uno bajo el par. Los escoltas fueron Carlos Agüero y Roberto Cóceres, quienes igualaron el par del campo, seguidos por Ariel Cañete, Gustavo Acosta y Ricardo Montenegro, todos ex campeones, siendo Cañete el defensor del título.

A pesar de la lluvia, que si bien no impidió la disputa de los primeros dieciocho hoyos sí alteró el ritmo normal del juego, el torneo culminó con Sebastián Fernández y Ariel Cañete compartiendo el título luego de un desempate que no pudo finalizar por las condiciones climáticas. Roldán finalizó en la octava posición, un resultado muy valorable considerando el alto nivel de los participantes.

El campeonato, tradicionalmente realizado en Río Cuarto, contó con la presencia de figuras reconocidas como Ricardo González, José Cóceres, Rafael Gómez, Horacio Carbonetti —seis veces campeón—, Luis Carbonetti (ganador en 2014), Jorge Berendt y César Monasterio, entre otros. Desde 2013, la competencia se disputa permanentemente en el Río Cuarto Golf Club, con Eduardo Romero como vencedor en esa primera edición del nuevo ciclo.

Con dos primeros torneos ganados por Roberto De Vicenzo en 1987 y 1988, y Horacio Carbonetti como máximo ganador con seis títulos, el certamen sigue consolidándose como uno de los más importantes del calendario de golf Seniors en el país.