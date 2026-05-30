El Colegio de Abogados de Mercedes renovará sus autoridades en un acto institucional

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El Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mercedes (CADJMercedes) llevará adelante el próximo lunes 1 de junio, a las 12.30, el acto de Despedida de Autoridades del período 2022-2026 y Asunción de Autoridades para el período 2026-2030, en el Salón de Actos “Dr. Arturo Acuña Anzorena” de su sede central.

Se trata de uno de los acontecimientos institucionales más significativos en la vida del Colegio, ya que marca el cierre de una etapa de gestión y el inicio de una nueva conducción, en el marco de una institución que se sostiene gracias al compromiso y la participación activa de sus matriculados.

Desde la entidad destacaron el valor del trabajo ad honorem que realizan quienes asumen responsabilidades de representación y conducción. Se trata de una tarea desarrollada de manera desinteresada, que implica dedicar tiempo personal y familiar en beneficio de la profesión, de los colegas y del fortalecimiento permanente de la administración de justicia.

La ceremonia estará atravesada por momentos de reconocimiento y emoción para quienes culminan cuatro años de gestión, así como por la bienvenida a las nuevas autoridades que asumirán el desafío de conducir distintos órganos institucionales durante los próximos cuatro años.

Tras el acto protocolar, los asistentes compartirán el tradicional Vino de Honor, que se servirá en el segundo piso de la sede central del Colegio.

Reconocimiento a las autoridades salientes

Durante la ceremonia serán homenajeadas las autoridades que finalizan su mandato correspondiente al período 2022-2026.

En el Consejo Directivo concluirá su gestión el presidente, Dr. Hernán Alberto Salaverri, junto a los consejeros titulares Dr. Enrique Omar Sanchez, Dra. Sonia Elisabeth Garro, Dra. María Bernarda Ormaechea, Dr. Daniel Germán Giuliano y Dr. Ariel Jesús Costantino. También serán reconocidos los consejeros suplentes Dra. Yamila Viviana Galdos Carrizo, Dra. María Fabiana Rezolino, Dr. Rafael Damián Acuña, Dr. José María García, Dr. Roberto María Révora y Dra. Alejandra Cordal Waisman.

Asimismo, finalizarán su período en el Tribunal de Disciplina las integrantes titulares Dra. María Josefina Buttini, Dra. Claudia Marisa Colella y Dra. María Victoria Devincenzi, junto a los suplentes Dr. Jorge Sebastián Juancorena, Dra. Silvina Analía Erbetta y Dr. Santiago Álvarez.

En representación de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires concluirán su mandato el director titular Dr. Domingo de Paola y el director suplente Dr. Fabián Marcelo Fitzsimons.

Las nuevas autoridades para el período 2026-2030

La nueva conducción del Colegio estará encabezada por el Dr. Horacio Oscar Deluca, quien asumirá la presidencia del Consejo Directivo.

Lo acompañarán como vocales titulares el Dr. Pablo Luis Rossi, la Dra. María Bernarda Ormaechea, el Dr. Juan Francisco Lisciotto, el Dr. Ariel Jesús Costantino y el Dr. César Arnaldo Peisino.

Como vocales suplentes asumirán la Dra. María Daniela Jornet Raban, el Dr. Diego Alfonso Pérez, el Dr. Nicasio Scarlassa, el Dr. Daniel Germán Giuliano y la Dra. María Elizabeth Rebottaro.

En el Tribunal de Disciplina asumirán como miembros titulares el Dr. Marcelo Hugo Monaldi y la Dra. María Fabiana Rezolino. En tanto, como miembros suplentes lo harán la Dra. Viviana Luján Morossini, el Dr. Héctor Gastón Ambrosino, el Dr. José María García, el Dr. Fernando Martín Tancredi y el Dr. Claudio Alejandro Ubertino Rosso.

Por su parte, en la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires asumirán el Dr. Domingo de Paola como director titular y la Dra. Erica Marcela Benholtoz como directora suplente para el período 2026-2030.

Las autoridades del Colegio invitaron a toda la matrícula a participar de esta jornada institucional, que simboliza la continuidad democrática, el compromiso profesional y la renovación permanente de quienes trabajan por el fortalecimiento de la abogacía y del servicio de justicia.