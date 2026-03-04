Torneo Apertura de Golf del Club Atlético 9 de Julio: un éxito rotundo

La entrega de premios del Torneo Apertura 2026 de Golf del Club Atlético 9 de Julio, realizada el pasado sábado 28 en su Campo de Juego, cerró una jornada exitosa que dejó una huella imborrable en los participantes y asistentes. La competición, que reunió a golfistas de distintas categorías, destacó por su alto nivel de juego y la gran participación de la comunidad.
Resultados destacados
- Categoría Mixta 25 al máximo:
1° puesto: Graciela Salaberry (66 DA)
2° puesto: Sergio Posik (66 DA)
3° puesto: Walter Centurión (66)
- Categoría 17 a 24:
1° puesto: Ignacio Lisazo (68)
2° puesto: Sergio Gutiérrez (69)
3° puesto: Horacio Gougy (71)
- Categoría 10 a 16:
1° puesto: Luis Pugnale (73 DA)
2° puesto: Dino Langono (73 DA)
3° puesto: Rolando Pardavilla (73)
- Categoría Mixta hasta 9:
1° puesto: Jorge Beraza (70)
2° puesto: Eduardo Sopranzatti (71)
3° puesto: Félix Gougy (72)
Premios especiales:
- Approach 3/12: Miguel Sancoluz
- Approach 7/16: Luis Almirón
- Best Drive: Maximiliano Elverdin
- Long Drive: Horacio Gougy
- Scratch: Federico Balabanian (70 golpes)
La Subcomisión de Golf del Club Atlético 9 de Julio extendió un agradecimiento especial a todos los colaboradores que hicieron posible este gran inicio de temporada. Asimismo, se felicitaron a los ganadores de este Torneo Apertura, quienes, con su excelente nivel de juego, elevaron el evento y marcaron el camino hacia una temporada de golf prometedora.
Agradecimientos
El Club agradeció a los patrocinadores por su apoyo y por ser parte de una experiencia que une el deporte, la comunidad y el desarrollo empresarial. También se destacó la labor de Claudio Roldán, profesor del Club y Capitán de Cancha en este torneo, por su liderazgo y dedicación, así como al equipo responsable del mantenimiento de la cancha, que se presentó en condiciones extraordinarias.
El Buffet Golf también recibió elogios por su servicio y atención durante todo el evento, y a Verónica Bianchi, Coach, se le agradeció por su trabajo en la comunicación y en la mejora de la experiencia del torneo.
“Cuando el trabajo es en equipo, el resultado trasciende”, se destacó desde la organización, y el Torneo Apertura 2026 dejó claro que el golf en el Club Atlético 9 de Julio está más vivo que nunca.