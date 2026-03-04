Torneo Apertura de Golf del Club Atlético 9 de Julio: un éxito rotundo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La entrega de premios del Torneo Apertura 2026 de Golf del Club Atlético 9 de Julio, realizada el pasado sábado 28 en su Campo de Juego, cerró una jornada exitosa que dejó una huella imborrable en los participantes y asistentes. La competición, que reunió a golfistas de distintas categorías, destacó por su alto nivel de juego y la gran participación de la comunidad.

Resultados destacados

Categoría Mixta 25 al máximo:

1° puesto: Graciela Salaberry (66 DA)

2° puesto: Sergio Posik (66 DA)

3° puesto: Walter Centurión (66)

1° puesto: Graciela Salaberry (66 DA) 2° puesto: Sergio Posik (66 DA) 3° puesto: Walter Centurión (66) Categoría 17 a 24:

1° puesto: Ignacio Lisazo (68)

2° puesto: Sergio Gutiérrez (69)

3° puesto: Horacio Gougy (71)

1° puesto: Ignacio Lisazo (68) 2° puesto: Sergio Gutiérrez (69) 3° puesto: Horacio Gougy (71) Categoría 10 a 16:

1° puesto: Luis Pugnale (73 DA)

2° puesto: Dino Langono (73 DA)

3° puesto: Rolando Pardavilla (73)

1° puesto: Luis Pugnale (73 DA) 2° puesto: Dino Langono (73 DA) 3° puesto: Rolando Pardavilla (73) Categoría Mixta hasta 9:

1° puesto: Jorge Beraza (70)

2° puesto: Eduardo Sopranzatti (71)

3° puesto: Félix Gougy (72)

Premios especiales:

Approach 3/12: Miguel Sancoluz

Miguel Sancoluz Approach 7/16: Luis Almirón

Luis Almirón Best Drive: Maximiliano Elverdin

Maximiliano Elverdin Long Drive: Horacio Gougy

Horacio Gougy Scratch: Federico Balabanian (70 golpes)

La Subcomisión de Golf del Club Atlético 9 de Julio extendió un agradecimiento especial a todos los colaboradores que hicieron posible este gran inicio de temporada. Asimismo, se felicitaron a los ganadores de este Torneo Apertura, quienes, con su excelente nivel de juego, elevaron el evento y marcaron el camino hacia una temporada de golf prometedora.

Agradecimientos

El Club agradeció a los patrocinadores por su apoyo y por ser parte de una experiencia que une el deporte, la comunidad y el desarrollo empresarial. También se destacó la labor de Claudio Roldán, profesor del Club y Capitán de Cancha en este torneo, por su liderazgo y dedicación, así como al equipo responsable del mantenimiento de la cancha, que se presentó en condiciones extraordinarias.

El Buffet Golf también recibió elogios por su servicio y atención durante todo el evento, y a Verónica Bianchi, Coach, se le agradeció por su trabajo en la comunicación y en la mejora de la experiencia del torneo.

“Cuando el trabajo es en equipo, el resultado trasciende”, se destacó desde la organización, y el Torneo Apertura 2026 dejó claro que el golf en el Club Atlético 9 de Julio está más vivo que nunca.