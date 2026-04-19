Entre ideales y oportunismos: cómo la política construye o divide

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La política rara vez es un terreno neutral. A menudo, los programas de gobierno se mueven entre dos polos: aquellos que se articulan sobre lineamientos claros y un ideal definido, y aquellos que responden a improvisaciones impulsadas por la coyuntura o por líderes circunstanciales. Esta diferencia no es solo táctica: determina la profundidad y durabilidad de los cambios, así como la salud del debate público y del tejido social.

Los programas basados en lineamientos sólidos se construyen con visión de largo plazo. Sus objetivos son coherentes, sus acciones planificadas y su impacto medible más allá de la gestión inmediata. Incluso cuando se enfrenta a resistencias políticas o retrasos en la implementación, generan credibilidad: los ciudadanos pueden anticipar resultados y entender que las políticas no dependen del temperamento del momento, sino de un proyecto estructurado que busca transformar realidades. Este tipo de política tiene la capacidad de trascender gobiernos y consolidar reformas duraderas, porque está basada en principios más que en oportunidades.

En contraste, las improvisaciones políticas suelen responder a circunstancias inmediatas. Líderes oportunistas aprovechan coyunturas, tendencias mediáticas o emociones colectivas para obtener réditos rápidos, con frecuencia sin un plan coherente que sostenga su acción en el tiempo. Estas estrategias pueden ser efectivas para captar la atención del electorado o sumar votos, pero su impacto rara vez supera los límites del periodo de gobierno. Al no estar cimentadas en un ideal, se diluyen con la misma rapidez con la que surgen, y a menudo dejan tras de sí un legado de incoherencias y frustraciones.

El electorado juega un rol crucial en esta dinámica. Las sociedades no son espectadoras pasivas: adhieren a líderes y programas que perciben como representativos de sus intereses o emociones. Esa adhesión puede fortalecer proyectos sólidos y coherentes, pero también amplificar liderazgos circunstanciales y contribuir a divisiones profundas. Cuando las mayorías se movilizan más por carisma que por contenido, se consolidan grietas sociales que perduran mucho más allá del mandato que las originó. La política, entonces, refleja tanto nuestras aspiraciones colectivas como nuestras vulnerabilidades frente a promesas inmediatas y soluciones simplistas.

Este fenómeno tiene consecuencias concretas.

Líderes oportunistas pueden alterar la agenda pública, generar conflictos innecesarios o priorizar gestos simbólicos sobre reformas estructurales.

Mientras tanto, los programas basados en lineamientos claros necesitan constancia, paciencia y un electorado capaz de evaluar resultados más allá del espectáculo mediático.

La tensión entre estos enfoques explica muchas de las polarizaciones que vivimos: la política se convierte en un campo de batalla no solo de ideas, sino de emociones y percepciones, donde se construyen o se profundizan las grietas sociales.

El desafío es doble: para los gobernantes, construir políticas con coherencia, visión y solidez; para los ciudadanos, discernir entre lo que es duradero y lo que es efímero.

Ignorar esta distinción debilita la gobernabilidad, erosiona la confianza en las instituciones y multiplica conflictos que podrían haberse evitado.

La política, en su esencia, no es solo estrategia: es construcción colectiva de futuro.

La diferencia entre lineamientos claros y oportunismos coyunturales marca, al final, no solo un gobierno, sino la calidad del tejido social que se deja a las próximas generaciones.

*Director-creador del Grupo-Multimedios Cadena Nueve-Periodista-Abogado-Consultor de Medios-Autor de: ‘Delitos en la Prensa’-La Plata,1983-‘La Noticia en Imagen’, Pamplona 1991-‘Lo Mejor de Dios, Ellas’, El Remanso, 2007