Importante jornada de formación política impulsada por el Movimiento Justicialista Nuevejuliense

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Este viernes 5, en las instalaciones de Luz y Fuerza, se llevó adelante una destacada jornada de formación política organizada por el Movimiento Justicialista Nuevejuliense, marcando el inicio de un ciclo de encuentros y charlas que se desarrollarán durante todo el año con el propósito de promover la reflexión, el análisis y la capacitación de la militancia.

La actividad contó con la presencia del senador provincial Germán Lagos y del profesor Guillermo Acuña, quienes encabezaron una enriquecedora exposición centrada en el análisis de la coyuntura política actual, los desafíos que enfrenta el movimiento nacional y popular y la importancia de la formación doctrinaria como herramienta para fortalecer la participación ciudadana y el compromiso militante.

El encuentro reunió a representantes y militantes de diversos espacios políticos y organizaciones que integran el campo nacional y popular de Nueve de Julio. Entre ellos participaron integrantes del Bloque Fuerza Patria, Camino a la Victoria, Frente Renovador, Descamisados, La Patria es el Otro, Frente Darío Santillán, Barrios de Pie, Peronismo Nuevejuliense, Fuerza Militante, Casa de la Militancia, Patria y Futuro y Renovación Peronista.

Asimismo, tuvo una destacada labor la Comisión de Formación Política del Movimiento Justicialista Nuevejuliense, impulsora de la iniciativa y responsable de generar estos ámbitos de capacitación, debate y construcción colectiva que buscan fortalecer la organización política y la participación activa de la comunidad.

Con una asistencia cercana al centenar de participantes, la jornada se desarrolló en un clima de compañerismo, intercambio de ideas y profundo compromiso con la realidad social y política del país. Los presentes coincidieron en destacar la necesidad de recuperar y fortalecer los espacios de formación como herramienta fundamental para comprender los desafíos del presente y proyectar un futuro con mayor justicia social.

Desde la organización expresaron su agradecimiento a todas las personas que participaron de la actividad y reafirmaron el compromiso de continuar promoviendo instancias de encuentro que permitan fortalecer la unidad, el debate democrático y la construcción de propuestas para la comunidad.

Este primer encuentro representa el puntapié inicial de una agenda de actividades que se extenderá durante el año y que buscará consolidar espacios de formación permanente, reafirmando los valores históricos del peronismo y el compromiso con una sociedad más justa, libre y solidaria.

“La formación política es una herramienta indispensable para comprender nuestro tiempo, fortalecer nuestra militancia y construir el futuro que nuestro pueblo merece”, señalaron desde el Movimiento Justicialista Nuevejuliense al cierre de la jornada.