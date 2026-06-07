Domingo inestable: nueve provincias bajo alerta por tormentas y lluvias aisladas en Nueve de Julio

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Este domingo 7 de junio se presenta con condiciones meteorológicas inestables en buena parte del centro, norte y Litoral argentino. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas para nueve provincias, mientras que la región patagónica continúa mostrando un comportamiento atípico para esta época del año, con tiempo estable y temperaturas superiores a los valores normales de junio.

Tormentas en el centro y norte del país

Las alertas alcanzan sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y otras áreas del norte argentino, donde se esperan tormentas de variada intensidad.

Los fenómenos podrán estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Los acumulados previstos oscilan entre 30 y 50 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores de manera puntual.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el noreste bonaerense no rige alerta, pero el tiempo se mantiene inestable, con cielo mayormente cubierto y probabilidad de lluvias durante la segunda mitad de la jornada y la noche.

Patagonia con un junio atípico

Mientras gran parte del país sigue bajo condiciones húmedas e inestables, la Patagonia continúa bajo la influencia de un bloqueo atmosférico que impide el avance de los habituales frentes fríos.

La situación mantiene al centro y sur patagónico con escasas precipitaciones, poco viento y temperaturas superiores a las normales para esta época del año. Incluso las nevadas siguen ausentes en gran parte de la cordillera, un escenario poco frecuente en el comienzo del invierno climatológico.

¿Cómo estará el tiempo en 9 de Julio?

En Nueve de Julio, la jornada de este domingo se presenta con cielo principalmente nublado, una temperatura mínima de 11° y una máxima prevista de 16°.

La humedad alcanza el 88 %, con viento del sudeste de 6 km/h y buena visibilidad. Según el pronóstico oficial, podrían registrarse tormentas aisladas tanto durante este domingo como a lo largo del lunes.

Para el inicio de la semana se espera un descenso leve de la temperatura, con una máxima de 14° para el lunes y condiciones todavía inestables, manteniéndose la probabilidad de precipitaciones aisladas.

Pronóstico extendido para 9 de Julio

Lunes: 11° / 14°

Martes: 9° / 14°

Miércoles: 8° / 16°

Jueves: 7° / 16°

Viernes: 5° / 17°

Sábado: 6° / 19°

Hacia el próximo fin de semana se prevé una mejora gradual de las condiciones meteorológicas, acompañada por un ascenso de las temperaturas máximas.