ABSA realizará tareas de drenaje y mantenimiento de la red de agua durante la madrugada

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Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) informó que desde la medianoche de este viernes se llevarán adelante tareas programadas de mantenimiento y optimización sobre la red de agua potable de la ciudad de Nueve de Julio.

Las labores consistirán en la purga y limpieza de conductos en distintos puntos de la red, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema de distribución. Para ello, personal de la empresa realizará la apertura de válvulas en las siguientes esquinas y sectores:

Cavallari y Roca.

Compairé y Mendoza.

Compairé e Hipólito Irigoyen.

Garmendia e Hipólito Irigoyen.

Granada, entre Gardel y Compairé.

Gardel y Tomás Cosentino.

Desde la prestataria indicaron que, como consecuencia de estas maniobras, podrían producirse derrames de agua en la vía pública, además de una disminución en la presión del servicio y episodios de turbiedad durante el desarrollo de los trabajos.

Ante esta situación, ABSA recomendó a los usuarios cuidar las reservas domiciliarias y utilizar el agua únicamente para consumo e higiene personal, evitando actividades no esenciales hasta que el servicio se normalice por completo.

Asimismo, recordaron que, ante cualquier inconveniente, los vecinos pueden comunicarse con la línea de Asistencia Técnica al 0800-999-2272 o realizar consultas a través de los canales oficiales de la empresa en Facebook y Telegram.