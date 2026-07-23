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IPS: inconveniente técnico en la consulta de recibo de haberes

El Instituto de Previsión Social quiere transmitir tranquilidad a las personas jubiladas y pensionadas: se trata exclusivamente de un error de visualización. La liquidación de haberes no fue modificada y el cronograma de pagos no se ve afectado. 

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Desde el instituto de previsión social de la provincia de Buenos Aires se informa que se ha detectado en las últimas horas un inconveniente técnico en el sistema que genera la visualización de los recibos de haberes de las personas jubiladas dentro del módulo Mi IPS.

 Como consecuencia de ese error, algunas personas visualizaron importes incorrectos.

 El IPS quiere transmitir tranquilidad a las personas jubiladas y pensionadas: se trata exclusivamente de un error de visualización. La liquidación de haberes no fue modificada y el cronograma de pagos no se ve afectado.

 Los equipos técnicos del IPS están trabajando de manera inmediata para identificar el origen del inconveniente y restablecer el funcionamiento normal del sistema a la brevedad.

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