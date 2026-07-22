Día Mundial de las Ballenas y los Delfines: ONG llaman a reforzar la protección de los mamíferos marinos

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Cada 23 de julio se conmemora el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines, una fecha dedicada a generar conciencia sobre la importancia de proteger a estos mamíferos marinos y conservar los océanos, ecosistemas fundamentales para el equilibrio ambiental del planeta.

La jornada, que en sus orígenes surgió como una iniciativa para promover el fin de la caza comercial de ballenas, amplió con el paso de los años su alcance y hoy pone el foco en la conservación de todas las especies de cetáceos, entre ellas los delfines, además de la preservación de sus hábitats naturales.

Especialistas y organizaciones ambientalistas coinciden en que las ballenas y los delfines cumplen un papel esencial en la salud de los océanos, ya que contribuyen al equilibrio de los ecosistemas marinos y son considerados indicadores del estado ambiental de los mares.

Sin embargo, advierten que estas especies continúan enfrentando numerosas amenazas provocadas por la actividad humana. Entre las principales se encuentran la contaminación por plásticos y residuos, el ruido submarino generado por embarcaciones e industrias, las colisiones con barcos, la pesca incidental y los efectos del cambio climático, que alteran sus rutas migratorias y reducen la disponibilidad de alimento.

En ese contexto, Diego Reina Anduze, director del proyecto 7 Maravillas Naturales de América, sostuvo que “la protección de ballenas y delfines es inseparable de la protección del océano en su conjunto”, y remarcó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, ampliar las áreas marinas protegidas y establecer controles más rigurosos sobre las actividades industriales que se desarrollan en el mar.

Por su parte, Consuelo “Chelo” Noguera, directora de la Fundación La Tortuga, destacó la extraordinaria capacidad de orientación de estos animales. Explicó que las ballenas logran regresar año tras año a los mismos sitios gracias a una memoria espacial de largo plazo que combina referencias como las corrientes marinas, el relieve submarino, señales acústicas y los campos magnéticos de la Tierra.

En el marco de esta conmemoración, distintas organizaciones ambientales impulsarán campañas de concientización, actividades educativas y acciones para promover una mayor investigación científica sobre los mamíferos marinos.

Las ONG coinciden en que la protección de las ballenas y los delfines requiere del compromiso conjunto de los gobiernos, el sector privado y la sociedad. Señalan que la implementación de políticas públicas efectivas, junto con hábitos de consumo más responsables y el cuidado de los océanos, serán claves para garantizar la supervivencia de estas especies en las próximas décadas.