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Corte de energía programado este jueves en la zona de Naón y Dennehy

La interrupción del servicio eléctrico fue informada por la CEyS Cooperativa Mariano Moreno y se extenderá entre las 9 y las 13 horas. En caso de condiciones climáticas adversas, los trabajos serán reprogramados

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La CeyS Cooperativa Mariano Moreno informó que este jueves 23 de julio se realizará un corte programado del suministro eléctrico en un sector de la zona rural de 9 de Julio, con motivo de tareas de mantenimiento en la red.

Según el comunicado oficial, la interrupción del servicio está prevista entre las 09:00 y las 13:00 horas y afectará al área delimitada en el mapa difundido por la cooperativa, identificada con líneas rojas.

Desde la entidad explicaron que estas tareas forman parte de los trabajos de mantenimiento preventivo destinados a garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico y mejorar la calidad del servicio.

Asimismo, se aclaró que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, las labores serán suspendidas y reprogramadas hasta nuevo aviso.

La cooperativa recomendó a los usuarios de la zona afectada tomar las precauciones necesarias durante el horario previsto para la interrupción del suministro y agradeció la difusión de la información para que llegue a todos los vecinos involucrados.

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