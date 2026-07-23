La Santa Sede evalúa escenarios para la primera visita del papa León XIV a la Argentina

La posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina comenzó a tomar forma con un primer paso concreto: una avanzada del Vaticano ya recorrió el país para analizar los posibles escenarios que integrarían la gira papal. Sin embargo, desde la Iglesia aclararon que todavía no existe una fecha oficial para el viaje.

Así lo confirmó el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, pocas horas después de recibir en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza al nuevo nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach.

Colombo fue categórico al desmentir las versiones que circularon en los últimos días sobre una supuesta llegada del Pontífice en noviembre.

“Son hipótesis”, respondió al ser consultado sobre las fechas difundidas en distintos medios.

El titular del Episcopado sostuvo que ni él ni las autoridades eclesiásticas argentinas cuentan con una confirmación oficial.

“Nosotros todavía estamos esperando la confirmación general, diríamos, que es la más importante”, afirmó.

Una misión técnica ya recorrió el país

Aunque el viaje aún no fue anunciado oficialmente por la Santa Sede, Colombo reveló que especialistas enviados desde el Vaticano ya realizaron una inspección en territorio argentino para comenzar a planificar la eventual visita.

“Es una visita que se hace con expertos, con especialistas, para ver posibles lugares”, explicó.

Estas recorridas forman parte del procedimiento habitual que precede a cada gira internacional de un Papa y permiten evaluar cuestiones organizativas, de seguridad, infraestructura y logística.

El operativo, explicó el arzobispo, involucra a numerosas áreas del Vaticano y requiere una planificación compleja.

Además del equipo de seguridad del Pontífice, participan representantes de distintos organismos de la Santa Sede y un importante número de periodistas acreditados que acompañan cada viaje.

“A veces creo que llegan hasta ochenta”, comentó Colombo al referirse a la cantidad de corresponsales internacionales que suelen integrar la comitiva papal.

Las fechas siguen siendo una incógnita

Durante la entrevista también fue consultado por la versión que señalaba el 9 de noviembre como posible fecha de llegada del Papa.

Con humor, Colombo evitó confirmar esa posibilidad.

“Estamos todavía peor que yo con el desembarco”, bromeó, en alusión a su propia llegada al aeropuerto para recibir al nuevo nuncio apostólico.

Luego volvió a insistir en que, por el momento, sólo existen especulaciones.

“Son hipótesis”, reiteró.

El arzobispo explicó que la definición del calendario dependerá de la organización integral de la gira sudamericana, que también incluiría visitas a Perú y Uruguay.

“Hay que ver cómo se compagina con Perú y Uruguay”, señaló.

Precisamente, esa coordinación regional será uno de los factores determinantes para establecer la duración y el cronograma de cada escala.

El deseo de una visita más extensa

Consultado sobre la posibilidad de que León XIV permanezca tres días en la Argentina, Colombo evitó confirmar esa versión, aunque reconoció que la Iglesia argentina aspira a una estadía más prolongada.

“Nos gustaría más”, expresó.

El presidente de la Conferencia Episcopal fundamentó ese deseo en la diversidad cultural y geográfica del país.

“Sabemos que la Argentina es muy larga y muy ancha y tenemos realidades, culturas, regiones tan distintas que sería hermoso poderlas conocer de primera mano”, sostuvo.

No obstante, también recordó que el pontificado de León XIV recién comienza y dejó abierta la posibilidad de futuras visitas.

“Sabemos que es el comienzo de su pontificado y que seguramente tendremos otra oportunidad para un bis, si Dios quiere”, afirmó.

La llegada del nuevo nuncio apostólico

Las declaraciones de Colombo se produjeron durante la recepción oficial de monseñor Michael Wallace Banach, quien asumió como nuevo representante diplomático de la Santa Sede en la Argentina.

El diplomático estadounidense arribó al país tras finalizar su misión en Hungría y fue recibido en Ezeiza por autoridades eclesiásticas junto al secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo.

Colombo destacó la extensa trayectoria diplomática del nuevo nuncio dentro del servicio exterior vaticano.

Recordó que inició su carrera en Bolivia durante la década de 1990, donde permaneció cuatro años, y posteriormente desarrolló funciones en organismos internacionales con sede en Suiza, participando en debates vinculados al desarme y las cuestiones nucleares.

Entre los destinos más complejos de su carrera, el presidente del Episcopado mencionó su misión en Papúa Nueva Guinea, a la que definió como “un destino de esos muy difíciles, de tipo misionero”.

Antes de ser designado para la Argentina, Banach cumplió funciones en Hungría, un país que Colombo describió como “un lugar también de mucha exigencia” dentro del escenario europeo.

Mientras la Santa Sede continúa definiendo el itinerario definitivo de la gira sudamericana, la expectativa por una visita de León XIV a la Argentina sigue creciendo. Por ahora, el único dato confirmado es que el Vaticano ya dio el primer paso: comenzó el relevamiento técnico que permitirá organizar, cuando llegue el momento, la primera visita del nuevo Pontífice al país.