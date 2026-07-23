Avanzan en la planificación de nuevas capacitaciones junto a la Universidad Nacional de General Sarmiento

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La Subsecretaria de Producción, Cecilia Fusarri, y la Directora de Educación, Marisa Porratti, encabezaron una reunión de trabajo en el Centro de Desarrollo Socioproductivo San Cayetano junto a Néstor Braidot y Jorge Camblong, representantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento, con el objetivo de avanzar en la planificación de nuevas propuestas de capacitación y formación para el distrito. Del encuentro también participaron integrantes del Consejo Asesor del Centro, la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad y concejales.

Durante la reunión se analizaron las necesidades actuales de las industrias y los comercios del distrito, con el propósito de diseñar cursos y capacitaciones que respondan a las demandas del sector productivo y fortalezcan la formación de los vecinos.

Esta articulación entre el Municipio, la Universidad Nacional de General Sarmiento y las industrias, busca generar una oferta de capacitación alineada con las necesidades reales del entramado productivo local, favoreciendo el desarrollo de mano de obra calificada y nuevas oportunidades de empleo.