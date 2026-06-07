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Tribunales de Mercedes: el juicio a exdirectivos de la CEyS entra en su etapa decisiva

Tras el cierre de la prueba testimonial, el proceso ingresó en su tramo final ya que los alegatos de las partes se realizarán el 12 de junio y ese mismo día el Tribunal dará a conocer su veredicto

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Ex-directivos de la CEyS ‘Mariano Moreno’

El juicio oral y público que se desarrolla en el Juzgado Correccional N° 1 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo de la Jueza Claudia Esquivel, contra tres exdirectivos de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios (CEyS) Mariano Moreno ingresará el próximo viernes 12 de junio en su tramo final.

Ese día, desde las 10, se escucharán los alegatos de las partes y, posteriormente, el Tribunal dará a conocer el veredicto. La sentencia se conocerá durante la semana siguiente.

La etapa testimonial ya concluyó luego de que la defensa desistiera de la mayoría de los testigos que restaban declarar, motivo por el cual no se realizó la audiencia prevista para este viernes y tampoco habrá actividad judicial el próximo lunes 8 de junio, tal como se había anunciado en el comienzo de esta etapa del proceso penal.

La causa investiga una maniobra de defraudación y estafa vinculada a fondos nacionales destinados al plan de luminarias LED para la ciudad de Nueve de Julio, en el marco del programa “Más Cerca”. En el debate oral están imputados Omar Malondra, Carmen Amalia Castagnino y Alfredo Poggi, exautoridades de la CEyS Mariano Moreno. La acusación sostiene que mediante el libramiento irregular de tres cheques por un total de $5.598.000, hace once años, se ocasionó un perjuicio económico al Estado Nacional que, actualizado, rondaría los 800 millones de pesos.

Respecto de los testimonios escuchados durante el jueves, no se registraron situaciones inesperadas. Sin embargo, llamó la atención la declaración de uno de los contadores públicos vinculados a la operatoria investigada, quien mostró contradicciones respecto de documentación incorporada a la causa.

Cabe recordar que durante las primeras audiencias varios testigos hicieron referencia a la existencia de una administración paralela creada específicamente para gestionar los fondos del programa nacional. En ese esquema, según los testimonios, los contadores públicos Fasciolo y Sendoya llevaban adelante tareas de control de esa administración Ad Doc, es decir creada solo para este programa del Gobierno de entonces impulsado por la cartera de Julio De Vido. En el caso de Fasciolo, además, se desempeñaba como auditor externo, situación que generó observaciones durante el debate debido a que debía auditar procedimientos en los que también intervenía.

Asimismo, se recordó que ambos profesionales dejaron de prestar servicios para la cooperativa luego de que la Lista Verde asumiera la conducción de la entidad.

Es de señalar que los imputados son inocentes hasta que se demuestre o contrario. La audiencia del vienes venidero es relevante ya que esa condición puede mantenerse o cambiar a condenas penales.

Comenzó en Mercedes el juicio por un fraude a la CEyS estimado en $800 millones cuyo dinero estaba destinado al plan de luminarias LED en Nueve de Julio

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