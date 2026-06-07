Atlético Naón aguarda a San Martín a un paso del título y buscará la gloria en su casa

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Llegó el día de la definición. Este domingo 7 de junio, Atlético Naón recibirá a San Martín en el partido de vuelta de la serie final de la Fase II del campeonato, con la posibilidad concreta de celebrar el título de la temporada 2025/2026 ante su gente.

El encuentro se disputará en el estadio del Club Atlético Naón y contará con el arbitraje de Ricardo Tripulillo, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en una jornada que promete emociones fuertes y una gran convocatoria de público.

El conjunto rojo llega al encuentro con una ventaja importante luego de imponerse por 3 a 1 en el partido de ida disputado en el Estadio Santiago Noé Baztarrica. En aquella oportunidad, Matías Riera, Lucas Durán y Agustín Martínez marcaron para Naón, mientras que Mateo Lisazo, de penal, descontó para San Martín.

Con ese resultado, el equipo dirigido por el toldense Luis González quedó a un paso de la consagración. Un triunfo o incluso un empate le alcanzarán para adjudicarse la Fase II y, al mismo tiempo, proclamarse campeón de la temporada, ya que fue el ganador de la Primera Fase del certamen.

La campaña de Atlético Naón ha sido una de las más destacadas del año. Tras quedarse con la primera etapa del campeonato, confirmó su protagonismo en la segunda fase y ahora buscará cerrar una temporada memorable con una nueva vuelta olímpica.

San Martín, por su parte, afrontará una verdadera final. Uno de los equipos más regulares del torneo y líder durante gran parte de la competencia, intentará revertir la diferencia de dos goles para seguir en carrera por el título.

El reglamento establece que, en caso de que San Martín logre quedarse con la Fase II, deberá disputarse una Fase III o Final del Campeonato entre los ganadores de ambas etapas para definir al campeón absoluto de la temporada 2025/2026.

Con la serie a su favor, el apoyo de su público y la ilusión intacta, Atlético Naón buscará dar el paso definitivo hacia la gloria. Del otro lado, San Martín intentará protagonizar una remontada que le permita extender la definición y mantener vivo el sueño de ser campeón.

Todo está preparado para una tarde histórica. Con Ricardo Tripulillo como árbitro principal, Naón y San Martín jugarán los últimos 90 minutos de una serie que puede definir al campeón o abrir un nuevo capítulo en la lucha por el título.