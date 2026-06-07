Atlético Naón se consagró campeón de la Liga Nuevejuliense de Fútbol 2025/2026

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Atlético Naón escribió una nueva página dorada en su historia al consagrarse campeón de la temporada 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol.

Este domingo, en su estadio y ante una gran cantidad de público, el conjunto rojo cayó por 1 a 0 frente a San Martín en el partido de vuelta de la final de la Fase II, pero gracias al triunfo 3 a 1 conseguido en la ida se quedó con la serie global por 3 a 2 y logró el ansiado campeonato.

El único gol de la tarde fue convertido por Lucas Cuitiño para el equipo Santo, que salió decidido a revertir la desventaja obtenida en el encuentro disputado en el Estadio Santiago Noé Baztarrica. Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó y Atlético Naón logró sostener la diferencia necesaria para festejar el título en su casa.

El encuentro se disputó bajo el arbitraje de Ricardo Tripulillo, en una jornada cargada de emociones y con un marco de público acorde a una definición de campeonato.

La ventaja conseguida en el primer partido resultó determinante para la consagración. En aquel encuentro, Atlético Naón se había impuesto por 3 a 1 con goles de Matías Riera, Lucas Durán y Agustín Martínez, mientras que Mateo Lisazo, de penal, había descontado para San Martín.

De esta manera, el equipo dirigido por Luis González cerró una temporada extraordinaria. Tras haber sido el ganador de la Fase I, también logró imponerse en la definición de la Fase II, condición que le permitió coronarse directamente como campeón absoluto de la Liga Nuevejuliense 2025/2026 sin necesidad de una instancia adicional.

Atlético Naón fue uno de los equipos más sólidos y regulares del certamen, manteniendo un alto nivel competitivo durante toda la temporada y ratificando en la cancha por qué llegó como uno de los máximos candidatos al título.

Más allá de la celebración del campeón, también merece un reconocimiento especial la campaña realizada por San Martín. El conjunto Santo fue protagonista durante todo el torneo, lideró buena parte de la competencia, peleó hasta el final y en la revancha mostró carácter, orgullo y determinación para buscar la remontada. Su desempeño lo convirtió en un digno subcampeón y en uno de los grandes animadores de la temporada.

La fiesta final fue para Atlético Naón, que pudo dar la vuelta olímpica ante su público y coronar un año inolvidable. El Rojo logró el objetivo máximo y se quedó merecidamente con el campeonato de la Liga Nuevejuliense de Fútbol 2025/2026.