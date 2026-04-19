Se abre una semana con lluvias aisladas hasta mitad de semana y temperaturas en descenso

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La Dirección de Servicios Meteorológicos Nacionales (DSMN) informó a poco antes de la hora 6 de este domingo que gran parte de la provincia, incluyendo Nueve de Julio, se encuentra bajo alerta amarilla este lunes 20 por condiciones meteorológicas inestables.

La alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones y mantenerse informada sobre cambios en las condiciones climáticas.

Durante la semana que comienza, se esperan temperaturas, para el distrito nuevejuliense, que oscilarán entre 10° de mínima y 21° de máxima, con predominio de clima fresco y variado:

Pronóstico detallado:

Domingo: mínima 15° / máxima 21°. Se prevén lluvias aisladas durante todo el día , por lo que se recomienda precaución al transitar y proteger objetos expuestos al agua.

mínima 15° / máxima 21°. Se prevén , por lo que se recomienda precaución al transitar y proteger objetos expuestos al agua. Lunes: mínima 13° / máxima 17°. Continuarán las lluvias dispersas , con posibilidades de viento moderado en algunas zonas.

mínima 13° / máxima 17°. Continuarán las , con posibilidades de viento moderado en algunas zonas. Martes: mínima 11° / máxima 18°. Las lluvias será todo el día.

mínima 11° / máxima 18°. Las lluvias será todo el día. Miércoles: mínima 10° / máxima 17°. Jornada fresca con cielo parcialmente soleado y condiciones más estables.

mínima 10° / máxima 17°. Jornada fresca con cielo parcialmente soleado y condiciones más estables. Jueves: mínima 10° / máxima 17°. Se mantendrá clima estable, ideal para actividades al aire libre.

mínima 10° / máxima 17°. Se mantendrá clima estable, ideal para actividades al aire libre. Viernes: mínima 9° / máxima 20°. Posible aumento de temperatura durante la tarde, con cielo mayormente despejado.

mínima 9° / máxima 20°. Posible aumento de temperatura durante la tarde, con cielo mayormente despejado. Sábado: mínima 10° / máxima 21°. Jornada cálida y parcialmente soleada, marcando el cierre de la semana con clima agradable.

Se recuerda a los vecinos que, ante la alerta amarilla, pueden ocurrir interrupciones momentáneas en actividades cotidianas, como cortes de tránsito, inconvenientes en sectores de construcción o espacios abiertos, y se sugiere planificar desplazamientos y resguardar objetos susceptibles al agua o al viento.