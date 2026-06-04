El Club Atlético inaugura el domingo su nueva cancha exterior

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La Subcomisión de Básquetbol del Club Atlético anunció la inauguración oficial de la nueva cancha exterior de la disciplina, una obra que quedará habilitada el próximo domingo a partir de las 11 y que representa un importante avance para el desarrollo deportivo de la institución.

La construcción fue aprobada por la Comisión Directiva en agosto del año pasado, luego de la presentación del proyecto de obras y del plan de financiación elaborado por la Subcomisión. Tras recibir el visto bueno de las autoridades, comenzaron inmediatamente los trabajos para concretar una iniciativa que surgió como respuesta al notable crecimiento que viene experimentando el básquetbol en el club.

Actualmente, la actividad reúne a más de 250 jugadores distribuidos en la Escuela de Minibásquet para ambos sexos, cuatro categorías formativas masculinas que participan en los torneos oficiales de la Asociación de Básquetbol de Chivilcoy, cuatro categorías femeninas que compiten en la Asociación Juninense, la Primera División masculina afiliada a Chivilcoy y los equipos de Maxi Básquet masculino y femenino.

La nueva cancha fue construida en el sector donde anteriormente funcionaba la playa de estacionamiento y pasa a integrar un moderno complejo basquetbolístico junto al gimnasio “Dr. Ernesto B. Báncora”, inaugurado en 1980, y la cancha exterior destinada a la modalidad 3×3.

La coordinación general de la obra estuvo a cargo de Javier Gómez, mientras que Federico Lagorio se desempeñó como director del proyecto. Juan Pablo Merico tuvo la responsabilidad de la gestión publicitaria y Martín Cabrera estuvo al frente de la financiación. Los recursos para concretar la construcción se obtuvieron mediante la venta de espacios publicitarios y la comercialización de metros cuadrados de la obra.

Desde la Subcomisión destacaron que la inauguración será una celebración abierta a toda la familia del básquetbol. Fueron invitados exjugadores, integrantes de otras disciplinas del club y socios en general. Además del acto formal, se llevará a cabo un encuentro participativo con los jugadores de las distintas categorías, acompañado por servicio de cantina, música y actividades de animación para el público.

De esta manera, el Club Atlético suma una nueva infraestructura destinada a fortalecer el crecimiento de una de las disciplinas con mayor desarrollo dentro de la institución y a brindar mejores condiciones para la práctica y formación de sus deportistas.