Gran arranque de Atlético 9 de Julio en el Clausura: triunfos en Infantiles y Cadetes en 25 de Mayo

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El pasado jueves se puso en marcha el Torneo Clausura de la Asociación de Básquetbol de Chivilcoy y el Club Atlético 9 de Julio debutó como visitante frente al Club Sportivo de 25 de Mayo. La institución local no presentó equipo en la categoría Juveniles, por lo que la programación incluyó los encuentros de Minibásquet Promocional, Infantiles y Cadetes.

La actividad comenzó con la presentación de los equipos de Minibásquet, en categoría Promocional, en un partido que permitió a los más pequeños sumar experiencia y disfrutar de una nueva jornada de competencia.

Posteriormente fue el turno de la categoría Infantiles, que protagonizó un encuentro muy parejo. Atlético logró sacar una pequeña diferencia en los dos primeros cuartos y mantuvo esa ventaja con un punto de margen en cada uno de los parciales finales para quedarse con un valioso triunfo por 46 a 43.

La victoria cobra especial importancia para el conjunto nuevejuliense, ya que en el Torneo Apertura había caído ante el mismo rival por 35 a 28, reflejando el crecimiento deportivo que mostró el equipo en los últimos meses.

El cierre de la jornada tuvo como protagonistas a los Cadetes, donde Atlético 9 de Julio exhibió una sólida actuación colectiva. El equipo dirigido por Juan Pablo Merico dominó ampliamente los tres primeros cuartos y construyó una diferencia que le permitió cerrar el partido con autoridad.

En el aspecto individual sobresalieron Gonzalo Leal, máximo anotador con 23 puntos, y Bautista Escriba, quien aportó 20 unidades para la victoria “Millonaria”.

El plantel de Atlético estuvo integrado por D. Spatafora, A. Díaz, V. Tello, J. Núñez, M. Baldes, Gonzalo Leal (23), F. Chuma, E. Cano (2), J. Belloni (5), J. Leal, F. Fage (8) y Bautista Escriba (20). El director técnico fue Juan Pablo Merico.

La segunda fecha del Torneo Clausura se disputará el próximo sábado, cuando el Club Atlético 9 de Julio reciba desde las 10 de la mañana a las cuatro categorías del Club Los Millonarios de Bragado, en una nueva jornada del certamen organizado por la Asociación de Básquetbol de Chivilcoy.