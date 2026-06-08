Triunfos de Atlético en Bragado por el Torneo Apertura

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El Torneo Apertura 2026 de la Asociación de Básquetbol de Chivilcoy tuvo continuidad el pasado sábado, cuando el Club Atlético visitó en la ciudad de Bragado al Club Mariano Moreno. La jornada se disputó únicamente en tres categorías, debido a que la institución bragadense no cuenta con equipos juveniles.

La actividad comenzó con el encuentro de Minibásquet, donde los representantes de nuestra ciudad cumplieron una destacada actuación. Mostrando un marcado progreso en su juego colectivo e individual, Atlético se quedó con una merecida victoria por 51 a 39.

Posteriormente fue el turno de los Infantiles, quienes protagonizaron un partido muy equilibrado y de intensa marca. A falta de cuatro minutos para el cierre, Atlético se encontraba al frente por 29 a 28, pero en el tramo final los locales fueron más efectivos cerca del aro y lograron revertir el resultado para imponerse por un ajustado 35 a 32.

La jornada se cerró con el encuentro de Cadetes, categoría en la que ambos equipos llegaban ubicados en la mitad de la tabla de posiciones. Mariano Moreno comenzó mejor y se fue al frente tras los dos primeros cuartos por 29 a 20. Sin embargo, Atlético reaccionó de manera notable en la segunda mitad, ajustando su defensa con una intensa presión y mostrando gran efectividad en ataque.

El equipo de nuestra ciudad dominó ampliamente los dos períodos finales, con un parcial de 41 a 12, para terminar celebrando una contundente victoria por 61 a 41.

El plantel ganador estuvo integrado por D. Spatafora; T. Gandini (2); A. Díaz (2); M. Baldes; G. Leal (18); F. Chuma (4); E. Cano; J. P. Núñez; J. P. Belloni (10); J. Leal (2); F. Fage (4) y B. Escriba (19). El director técnico fue Juan P. Merico y la preparación física estuvo a cargo de Andrés Pastori.