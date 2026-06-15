Atlético sumó una valiosa victoria en Cadetes ante Gimnasia de Chivilcoy

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El Club Atlético 9 de Julio participó el pasado sábado de la penúltima fecha del Torneo Apertura de la Asociación de Básquetbol de Chivilcoy, una de las competencias de mayor nivel dentro del ámbito provincial, que reúne a once instituciones de las ciudades de Chivilcoy, Mercedes, Bragado, Saladillo, Roque Pérez, 25 de Mayo y 9 de Julio.

En esta oportunidad, los equipos nuevejulienses viajaron a Chivilcoy para enfrentar al Club Gimnasia y Esgrima, entidad reconocida por su destacado trabajo en divisiones formativas.

En la categoría Infantiles, Atlético se midió con el líder invicto del campeonato. El conjunto local hizo valer su poderío y se quedó con una amplia victoria por 77 a 32, manteniendo su condición de puntero con puntaje ideal.

La gran noticia para la delegación nuevejuliense llegó en Cadetes, donde el conjunto dirigido por Juan Pablo Merico consiguió un valioso triunfo por 57 a 51. Atlético tuvo un muy buen rendimiento, especialmente durante la primera mitad del encuentro, adjudicándose el primer parcial por 11 a 9 y dominando claramente el segundo por 19 a 8.

Si bien Gimnasia reaccionó en el tramo final y logró imponerse en el último cuarto por 17 a 8, no le alcanzó para revertir la diferencia construida por el equipo visitante, que sostuvo la ventaja hasta el cierre para quedarse con una merecida victoria.

Con este resultado, Atlético se ubica en el séptimo puesto de las posiciones en la categoría Cadetes.

El plantel estuvo integrado por J. De Miguel (9), T. Gandini, L. González, M. Baldes, G. Leal (7), F. Chuma, E. Cano, V. Tello, J. Belloni (14), J. Leal, F. Fage (11) y B. Escriba (16).

Por su parte, la categoría Juveniles, que ocupa el sexto lugar en la tabla, no tuvo actividad debido a que Gimnasia y Esgrima no participa en esa división del certamen.