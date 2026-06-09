Atlético se quedó con una valiosa victoria ante Argentino de Chivilcoy

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Atlético consiguió una importante victoria como local al derrotar por 70 a 63 a Argentino de Chivilcoy, en un encuentro de alta intensidad que tuvo momentos de gran nivel de juego, pasajes de máxima tensión y un desenlace que premió la solidez y el carácter del equipo dirigido por Juan Pablo Merico.

Desde el inicio, el conjunto local se encontró con un rival que apostó por una defensa zonal muy cerrada, aprovechando su mayor talla física para hacerse fuerte cerca del aro. Sin embargo, Atlético encontró rápidamente los caminos para quebrar ese planteo mediante la efectividad en los lanzamientos de tres puntos y la velocidad de sus transiciones ofensivas.

La combinación de juego exterior y contraataques permitió abrir espacios y construir una diferencia importante durante la primera mitad, que concluyó con un claro 32 a 16 a favor de los locales.

Esa ventaja terminó siendo determinante cuando Argentino reaccionó en el segundo tiempo. Con una notable mejora en su producción ofensiva, especialmente desde el perímetro, la visita logró volver a meterse en partido. Además, modificó su esquema defensivo y pasó a una marca personal que generó mayores dificultades para Atlético.

El complemento fue de alto goleo y favorable al conjunto chivilcoyano, que se impuso en ese tramo por 47 a 38. Sin embargo, la diferencia acumulada en la primera mitad le permitió a Atlético sostener la ventaja y cerrar el encuentro con el 70 a 63 definitivo.

En medio de un trámite muy parejo, también aparecieron algunas decisiones arbitrales polémicas que exigieron máxima concentración y serenidad por parte del conjunto local en momentos decisivos del juego.

Cada posesión se disputó con enorme intensidad y fue allí donde sobresalieron varias actuaciones individuales. José Robiglio tuvo una destacada labor en los tableros, aportando rebotes fundamentales y puntos de mucho valor para el equipo. También fue muy importante el aporte del juvenil Ovidio Molle, quien brindó energía, efectividad desde el perímetro y una defensa aguerrida durante los minutos que estuvo en cancha.

Por su parte, Agustín Santillán logró revertir una primera mitad irregular y terminó siendo la gran figura ofensiva de la noche. Con 21 puntos, se convirtió en el máximo anotador del encuentro y fue determinante en los momentos más exigentes del complemento.

Otro de los puntos altos fue Iñaki Vázquez, encargado de conducir al equipo dentro de la cancha. Su liderazgo, criterio para administrar los tiempos del juego y entrega en ambos costados fueron claves para sostener a Atlético cuando la presión de la visita se hizo sentir.

Como suele suceder en los partidos cerrados, la efectividad desde la línea de tiros libres terminó marcando diferencias. Atlético mejoró sus porcentajes en los momentos decisivos y aseguró una victoria de gran valor ante un muy buen marco de público, compuesto en gran parte por jugadores y jugadoras de las divisiones inferiores del club, que acompañaron y alentaron durante toda la jornada.

Síntesis

Atlético (70): M. Cabrera 7, O. Molle 13, E. Cerdeira 3, A. Santillán 21, J. Parisse, I. Vázquez 10, B. Banchero, J. P. Belloni, P. Tabbita, E. Rodríguez 4, F. Piccinini e I. Robiglio 12.

DT: Juan Pablo Merico.

PF: Andrés Pastori.

Argentino de Chivilcoy (63).

Parciales: 32-16 y 70-63.

Si es para un diario o sitio web, también puedo darle un estilo más profesional, con enfoque de crónica deportiva o formato de prensa institucional del club.