La humedad será protagonista en el arranque de junio y mantendrá jornadas grises en Nueve de Julio

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Un persistente bloqueo atmosférico mantendrá las condiciones estables en gran parte del país durante el inicio de junio. En Nueve de Julio se esperan jornadas con abundante nubosidad, bancos de niebla y temperaturas sin grandes cambios, en una semana marcada por la humedad y la escasa presencia del sol.

Tras un mayo caracterizado por la estabilidad atmosférica y la presencia constante de humedad en las capas bajas de la atmósfera, el comienzo de junio no mostrará cambios significativos en la región de Nueve de Julio. Los pronósticos indican que continuará predominando un importante bloqueo atmosférico sobre gran parte de la Argentina, una configuración que limita el avance de sistemas frontales y favorece condiciones meteorológicas estables.

Durante los próximos días, la nubosidad será una constante en buena parte de la provincia de Buenos Aires, especialmente en el centro-oeste bonaerense. En Nueve de Julio, la combinación de aire húmedo, poco viento y estabilidad favorecerá la formación recurrente de bancos de niebla y neblina durante las primeras horas de la mañana, reduciendo en algunos momentos la visibilidad en rutas y caminos rurales.

A diferencia de otras épocas del año, no se esperan irrupciones de aire frío intensas ni eventos meteorológicos de relevancia. Tampoco hay pronósticos de lluvias significativas para la región durante la primera semana de junio, manteniéndose un escenario dominado por la humedad ambiental y el cielo mayormente cubierto.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables. Este domingo se prevé una mínima de 3° y una máxima de 19°, mientras que el lunes los registros oscilarán entre los 9° y los 15°. Para el martes y miércoles se esperan máximas cercanas a los 13°, con mínimas entre 8° y 10°.

Hacia la segunda mitad de la semana, el ambiente continuará húmedo y con abundante nubosidad. El jueves se pronostican valores de entre 12° y 16°, mientras que viernes y sábado presentarán mínimas de 14° y máximas que rondarán entre 16° y 17°.

Los especialistas destacan que este patrón responde al predominio de sistemas de alta presión que mantienen la atmósfera estabilizada sobre gran parte del país. Mientras algunas lloviznas aisladas podrían registrarse sobre sectores del este de la Patagonia, el centro y norte argentino seguirán sin precipitaciones relevantes.

De esta manera, Nueve de Julio iniciará junio con un escenario típicamente otoñal: mañanas con niebla, jornadas grises, elevada humedad y temperaturas moderadas, sin sobresaltos meteorológicos pero con escasa presencia del sol durante gran parte de la semana.